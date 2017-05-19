美股反彈，皆因有企業盈利支持，話咗「侵侵」個人力量係整唔死環球股市嘅，港股亦見反彈，但升幅同波幅都有限，上半場定咗型咁滯。恒指高開25點曾倒跌至25124點半日低位，但條10日線(25111)仲守得住，升幅略為擴大至最高見25222點。恒指中午報收25215點，升78點；國指則微升3點，報收10274點。
騰訊(00700)今日除淨，股東成功搶息，股價半日升逾2%，高收269元。相反港鐵(00066)股東冇咁好彩，今日除淨後股價回吐，一度跌逾4%，半場跌幅收窄至2.3%，報收45.55元。其他藍籌股個別發展，中銀香港(02388)創上市新高34.35元，半日報收34.25元，升1.9%。
科網股噚日小股災後，今日未能回勇，只有股王騰訊同唉豬豬(00799)回升，其他科網股普遍再跌。噚日下半場一度大跌三成嘅科通芯城(00400)，首季多賺逾四成亦無助股價反彈，公司雖然啟動回購，但亦未能阻止跌勢，今日半場再跌半成。阿Man兩愛股美圖公司(01357)跟金山軟件(03888)繼續向下尋找支持，半場再跌1%。睇嚟喺瑞聲(02018)未能解畫擊退蝙蝠俠之前，科網股短期難有運行，話晒科網股之前累積巨大升幅，仍有盈利在手嘅缸邊友，沽貨鎖定利潤亦無可厚非。
科網股走鬼，資金傳投傳統股，內房股再受追捧，中國恒大(03333)更創上市新高，半日升近一成。其他內房股全線向好，資金輪流炒，內房股靜咗咁耐，收集完成又再落鑊。
阿Man就睇番啲公用股，好似今年將改革嘅電力股，大唐發電(00991)近日喺跌市中表現淡定，股價未見太大調整，擺明有大戶收集，儲定貨等公司併購。另一隻可以留意係香港電訊(06823)，今日恒指公司收市後將公布季度檢討結果，香港電訊有機會被納入恒指成份股，不過股價表現未算標青。至於另一黑馬舜宇光學(02382)跌勢未止，相信喺瑞聲事件未平息前，舜宇今次被納入成份股機會唔大。反而比亞迪(01211)同長汽(02333)被視為候選股份，半場股價表現同樣無特別，即管睇吓今日下半場有乜動靜。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)