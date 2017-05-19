港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數反覆回升，港股連跌3個交易日後，半日窄幅高收，暫守十天線之上，板塊以內房股表現最好。

恒指高開35點，甫開表現反覆，曾倒跌12點，見25124點半日低，亦一度升85點，見25221點半日高，上午主要沿10天線(約25109點)爭持。恒指中午收報25215點，升78點或0.3%，大市成交額379.79億元。

國企指數報10274點，升3點。

A股半日偏軟，滬指跌0.05%；深指跌0.1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今除息，半日升2.1%。另外，友邦(01299)升0.7%；中移動(00941)升0.5%；聯通(00762)升0.8%，集團表示已嚴肅查處虛增收入事件，相關金額影響小；中銀香港(02388)創上市新高，半日升1.9%。相反，港鐵(00066)早前連翻破頂，今日除息見回吐，曾挫4.4%，半日跌2.3%，為跌幅最大港股；旺旺(00151)跌1.3%；招商局港口(00144)跌0.9%。

焦點板塊

內房股：上月70大中城市新建住宅價格按年升10.7%，內房股今早見資金追捧，中國恒大(03333)創上市新高，半日升9.7%；碧桂園(02007)創逾9年高，半日升6.6%；融創(01918)升7.4%；新城發展(01030)升6.5%。另外，華潤置地(01109)升1.9%；中海外(00688)升2.3%，為表現最好藍籌。

科網股：昨日表現波動的科網股今早個別走，IGG(00799)半日升1.3%；昨日一度瀉逾三成，收市僅跌6%的科通芯城(00400)半日挫5.1%，集團首季多賺41%，另外昨日啟動回購。另外，美圖公司(01357)跌1%；金山軟件(03888)跌0.9%。

油服股：中國地質調查局宣布，在南海成功開採可燃冰，2030年以前中國天然氣水合物資源將會得到商業性開發利用。油服股造好，中海油服(02883)升半成，其A股漲停；中石化油服(01033)升7.1%；海隆控股(01623)升11.8%。「三桶油」個別走，中石化(00386)跌0.6%；中石油(00857)跌1.3%；中海油(00883)升0.6%。

彈珠機營運商：Niraku(01245)今日將公布業績，早前已發盈喜，半日升4%。半新股Okura(01655)創上市新高後，半日回吐3.8%。DYNAM(06889)最新升0.8%。

焦點股份

阿里健康(00241)：明顯跑贏大市，最多升13.8%，半日升一成，成交額1.07億元。集團向控股股東附屬收購保健食品業務，總代價38億元，將按每股3.2元發行約11.88億股代價股份償付。

康健國際醫療(03886)：逆市向下，一度挫13%，創超過9個半月新低，半日跌6.5%，成交額達1.03億元。集團5月以來已進行7次回購。另外，此股亦為獨立股評人David Webb指出50隻不能持有的港股之一。

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