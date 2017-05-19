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今日 11:27 港股直擊 即巿股評

富瑞:瑞聲提有力證據前 股價料續受壓

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富瑞　瑞聲科技(02018)

評級：持有-> 持有

目標價：90元->90元(較前收市價82.6元有9%潛在升幅)

瑞聲科技昨日再遭葛咸城研究發表詳細報告所狙擊，下午股價急跌後中途停牌。富瑞最新發表報告，認為瑞聲股價將會持續受壓，維持「持有」評級，目標價90元不變。

富瑞表示，該行希望瑞聲交代報告所提到未經申報的關連企業之股東背景情況；有關企業與瑞聲合作時有否犧牲利潤率，以及合作是否涉及蘋果業務。

葛咸城研究報告指，瑞聲有至少20間未經申報的關連企業，同時由瑞聲行政總裁潘政民家族成員及高層人員持有，並藉此隱藏達15億元人民幣之成本，這令瑞聲的毛利率能夠優於同業。報告提到其中一間可疑的關連公司沈陽中北通磁科技股份有限公司。富瑞指其於內地新三板上市，2016年年報顯示，毛利率由2015年的18.2%大幅收縮至5%，主要是產品價格受壓。

如果葛咸城研究的估算屬實，即2016年沈陽中北通磁科技與瑞聲相關交易額確實達1.5億元人民幣，富瑞指上述交易額已佔沈陽中北通磁科技去年收入的75%。而同業正海磁材(300224.SZ)同期毛利率達26.5%。

富瑞認為，在見到瑞聲就指控提出有力證據之前，預期股價將持續受壓。

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