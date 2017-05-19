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今日 11:29 港股直擊 即巿股評

科網股個別走 資金追內房 恒大破頂

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隔晚美股反覆回升，港股3連跌後今早窄幅靠穩。恒指高開35點，甫開反覆升85點，見25221點暫時高，其後曾倒跌12點，見25124點暫時低，主要沿10天線(約25109點)爭持。截至上午約11時22分，恒指報25198點，升62點或0.3%，大市成交額333.47億元。

國企指數報10268點，跌3點。

A股靠穩，滬指升0.06%；深成指升0.1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今除息，最新升1.9%。中移動(00941)升0.5%；聯通(00762)升0.6%，集團表示已嚴肅查處子公司虛增收入事件，相關金額影響小。

相反，港鐵(00066)早前連翻破頂，今日除息見回吐，曾挫4.4%，現跌2.6%。

昨日表現波動的科網股今早個別走，IGG(00799)升3.3%；昨日一度瀉逾三成，收市僅跌6%的科通芯城(00400)最新挫5.2%，集團首季多賺41%，另外昨日啟動回購。美圖公司(01357)跌1.1%；金山軟件(03888)跌1.2%。

資金追逐內房股，中國恒大(03333)曾升12.4%，見9.77元創上市新高，現升9.2%；融創(01918)升7.2%；新城發展(01030)升6.5%；碧桂園(02007)創逾9年高，現升6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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