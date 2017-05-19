即巿股評 港股直擊

噚日個市朝早先被隻騰訊(00700)跌轉升推高返，由開市時跌250幾點，一度收窄到跌30點，跟手就係個高位徘徊；正當以為之後個市悶局收工之際，蝙蝠俠又再出現，沽空機構葛咸城研究再次狙擊瑞聲科技(02018)，瑞聲自已跌一成咪算，其他Tech股搞到齊齊被拋售，一片混亂之下恒指跌幅又再擴大，最終全日都要跌過百點完場。不過咁，基於噚日避世避到去中國平安(02318)，所以噚日場「騰訊、瑞聲大鬥法」擺到明就做花生友，隻平保噚日跟市由低位上返去，剛好就係入平安Put(12594)嘅靚位，下半場就由瑞聲帶領下推低大市，跟手推低埋其他藍籌，當然有平保份啦，如是者平安Put(12594)係收市之前已經可以收工。

今朝早港股升微升34點開市，報25171點；依家10點11分，恒指最低暫時做過25124點，即係出現過微跌，現報25170點，由於點數變幅暫時唔係好大，所以日線圖上恒指企咗喺條10天線(25108點)上面呈「十字星」。到底恒指之後會有條10天線彈床彈返上去，還是會按照早兩日畫嘅「恒指下跌幻想圖」咁，會再落到50天線(24380點)呢？我唔知，開恒指牛熊證街貨圖睇吓有無提示先。

一開就見到仍然有唔少貼價熊證嘅貨喺度，最貼個堆街貨就係25400至25499點，呢度有905張期指，當中有一半仲係噚日新增嘅添。再向上數多100點，即係25500至25599點就已經係成堆熊證嘅重貨區，有相當於1136張期指；若然再向上數多100點，即係25600至25699點嘅話，都有成1022張期指。用現價(10點23分mark底嘅)25190點計算，個市向上行309點，就可以食到第一梯隊嘅熊證；再比心機啲向上行多200點，即係509點，依家呢度所有嘅重貨熊證(夾埋有3063張期指)就蓬一聲無晒。

再向下睇吓啲牛仔，由於輪商之前推出嘅貼價牛證陸續上市，依家最貼價嘅牛證就係25000至25099點，但呢度就只得7張期指咁多；再數落100點，喺24900至24999點呢度有20張期指，都真係唔算多；再向下落多一級，即係24700至24799點呢度就有401張期指嘅貨係度。如果要數到係重貨區嘅話，就真係要數到24600至24699點同埋24500至24599點，分別有相當於841同864張期指。同樣地用現價計嘅話，要個市向下行成690點先得，total有2439張期指。

用目前嘅恒指牛熊證街貨圖嚟睇，似乎上行比較路程短而又食得多貨；再加上用10天線作為彈床嘅話，咁呢一彈上去食熊證又確實合理，問題只係在於啲技術指標發出看淡訊號，就算今日市升，但DMI嘅ADX目前都係比噚日少緊，就算想上行但都未必有力氣上到。呢啲兩頭唔到岸嘅時間，兼且今日星期五，反正個市開咗成個鐘都靜到烏蠅飛過都聽到，索性提早weekend算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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