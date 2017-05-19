港股直擊 即巿股評

康健國際醫療(03886)逆市急挫，一度跌13%，見1.03元，創超過9個半月新低，現跌7.3%，成交額8620萬元，已接近昨日全日成交額。

集團5月以來已進行7次回購，最新一次在5月17日，購回2400萬股。

獨立股評人David Webb周一發表報告，點名指出50隻「不能持有的港股」，提到該批股份相互持股，關係錯綜複雜，投資取向非以股東利益為原則，質疑部分股份或另有意圖，康健國際醫療為其中一隻。

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