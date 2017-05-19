即巿股評 港股直擊

恒基地產(00012)以232.8億元中標中環美利道的商業用地，再次刷新香港的賣地紀錄，成為最新的地王，樓面呎價達50064元，高於市場預期。地皮成交後，中環及金鐘一帶的甲級寫字樓的估值也水漲船高，業主們馬上受惠。

冠君產業信託(02778)旗下的花園道3號項目，是其中一個最接近美利道地皮的甲級商業項目，會是其中一個受惠者。只要看看冠君產業信託近期的價格走勢，便可知一二，也可看到市場認同其價值。冠君產業信託於2006年5月24日從鷹君(00041)分拆出來，至今已近11年。至於鷹君旗下的朗廷酒店(01270)，則是於2013年5月30日分拆出來，至今也有近4年時間。

鷹君透過分拆業務，有助釋放商業項目及酒店項目的內含價值，同時也令系內公司的分工和定位更清晰，以創造更多價值，同時又為投資者提供更多選擇。至於鷹君本身，主席羅嘉瑞30年來不斷增持，可見他本人對集團的前景有信心。除了為旗下地產項目增值外，近年來鷹君一直堅持派息政策，股東分享回報。

在羅嘉瑞的帶領下，他和他的專業團隊，帶領鷹君在過去的30年間不斷發展，公司資產淨值(NAV)由1984年的2.4億港元，大幅升至2016年的650億港元，累積升幅近270倍。

事實上，鷹君的發展並非一帆風順，現主席羅嘉瑞於1983至1985年臨危受命，棄醫從商，進入鷹君工作，投入了不少心機、時間，提升了公司管治水平。在他的努力及公司改革下，鷹君的財務回復健康水平，成功化危為機，並為日後的發展打好基礎。在當年香港地產市道低迷之時，集團大舉收購和投資香港地產市場，例子包括在1989年以27億元投得花園道三號。另方面，集團又於上世紀90年代，與土發公司(市建局前身)合作，在複雜的收地過程下重建旺角朗豪坊。不論是冠君大廈、朗豪坊及朗廷酒店等項目，現時都已成為地區名廈和地標，成功為有關社區增值。社區改善有助提升物業價值，鷹君旗下的物業也能受惠，成為鷹君皇冠上的寶石。