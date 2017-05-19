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今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】Niraku績前漲6% Okura又創新高

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本港上市的日本彈珠機營運商全線造好，Niraku(01245)今日將公布業績，暫時最多升6.4%，見1.33元，現升4.8%。

集團早前已發盈喜，預期截至3月31日止年度，綜合除稅後溢利將按年大幅增加。

本周一上市的Okura(01655)續破頂，今早暫時最多升8.9%，見1.71元創上市新高，現升5.1%，成交額4900萬元。集團招股價為1.2元。

DYNAM(06889)最新升1.6%。

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