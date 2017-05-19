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今日 09:47 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】可燃冰概念火熱 油服股飆高

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國土資源部中國地質調查局昨天宣布，中國在南海成功開採可燃冰，2030年以前中國天然氣水合物資源將會得到商業性開發利用。

調查指出，中國可燃冰資源量超過1000億噸油當量。

油服股造好，中海油服(02883)最新升6.4%，其A股漲停；中石化油服(01033)升7.1%；海隆控股(01623)升4.4%。

中石化(00386)跌0.8%；中石油(00857)跌0.6%；中海油(00883)升0.1%。

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