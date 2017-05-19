港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後高，三大指數收市回升。港股連續3日回落後，料今早將繼續整固。市場續聚焦科網股和手機零件股走勢。

道瓊斯工業平均指數收市升56點或0.27%，報20663；標準普爾500指數升8點或0.37%，報2365；納斯特綜合指數曾跌穿6000點，收市倒升43點或0.73%，報6055。另外，美國勞工部公布，截至5月13日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.2萬人，按周減少4000人，勝市場預期。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報67.12元，較本港上日收市跌0.28元；國壽(02628)ADR收報24.16元，升0.06元；中石化(00386)ADR收報6.27元，跌0.01元；中石油(00857)ADR收報5.29元，跌0.02元；中海油(00883)ADR收報9.12元，跌0.01元；中移動(00941)ADR收報85.43元，升0.23元；聯通(00762)ADR收報10.31元，升0.07元；中電信(00728)ADR收報3.81元，升0.02元。

ADR港股比例指數收報25173，升36點或0.15%。夜期收報25136點，跌21點，較昨日恒指收市低水1點。恒指昨日下試10天線(約25037點)水平，收報25136點，跌157點或0.6%，連跌三日累挫235點或0.9%。恒生指數公司今日收市後將公布季度檢討結果，市場預期進行私有化的百麗(01880)或遭剔出。

焦點板塊

科網軟件股：本港科網軟件股昨日表現反覆，午後一度遭拋售，收市後公布首季多賺41%的科通芯城(00400)曾瀉31.2%，尾段回升，收市僅跌6%，集團昨展開回購，購回619.8萬股股份，佔已發行股份0.4183%，價格介乎7.96元至10.1元，共斥資5793.23萬元。另外，美國上市的阿里巴巴第四季度盈利104.4億元人民幣，按年增38%，每股盈利上升45%至4.35元人民幣，差過預期，隔晚先急跌後回穩。騰訊(00700)季績勝預期，續跟進券商看法，股份今日除息。

手機零件股：沽空機構葛咸城研究(Gotham City Research)昨日發表針對瑞聲科技(02018)的沽空報告第一部之詳細版，瑞聲中途停牌，停牌前報82.6元，挫9.8%。拖累板塊內其他股份，留意今日走勢。

焦點股份

保誠(02378)：今年首季新業務利潤8.56億英鎊，按實質滙率計算，按年上升42%，按固定滙率則上升25%；年度保費等值銷售額19.07億英鎊，按實質滙率按年升33%，按固定滙率則升18%。

交銀國際(03329)：今早上市，昨晚暗盤價輕微高收。集團本港公開發售錄得超額認購1.53倍，一手1000股中籤率100%。

另外，連日破頂的強勢藍籌股騰訊和港鐵(00066)今日除息。

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