即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普「通俄」事件像越滾越大，促使昨晚美股大瀉372點、美滙見6個月低位，今天亞洲市場只得印尼股市錄得升幅，而港股收報下跌0.62%，接下來投資者會思考環球與香港市場後市去向，是否去到非走不可或應趁低吸納呢！當然還可隔岸觀火待「通俄」事件完結才再考慮也可，但股市歷來從未曾平靜過，總是擾擾攘攘地前進。

現時亞洲是資金的首選

美股暴瀉了一晚是否完結或繼續，要看特朗普處理事件發展，有人估計總統會被彈劾，說美國經濟實際建基在流沙上，首先美國兩院以共和黨佔大多數，要通過彈劾機會微乎其微，且以特朗普性格要他自動辭職應該也不合他的性格，相信憑他商場多年經驗智慧，今仗只會磨練他日後更加處事小心。在他上任100日內美國工人就業機會的確增長了，他更改政策吸引公司回流國土，挽留企業留在美國，姑勿論他的手法如何，但就業機會增加是不爭的事實，美股從他上任已升破歷史高位，便知到資金怎樣看待他的經濟政策。

香港得天獨厚

餘下來美股可能有陣時間調整，但是否會推反全球經濟運行呢！筆者反而看好亞洲股市，美股三個多月來的升幅，借今次特朗普政治問題作一次像樣的調整，反正現今誰當上總統，大方向政策也不可能改變，而資金可趁機吸引至亞洲來，香港是其中一個首選之地，執筆時黃金已見略為回軟， VIX ( 恐慌指數 ）未見進一步惡化。當大家靜下來分析形勢，知道今次政治上如有轉變也許不大影響經濟前進，極其量只會短暫困擾大市，但資金是聰明的，當有危機時便是時機，美股大跌而港股只跌157點，真的全靠騰訊(00700)一隻撐起港股，資金如覺問題是長期的話，沽了再買未遲，大市917億成交代表沽的人多，買的人少，但大市只跌157點，應該只不過沽者多於買者，但又是否沽者數全壓過買者呢！看來約十個沽也有七個買囉！但夠膽買的又會是甚麼投資者、甚麼資金呢！大家自己諗一諗。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。