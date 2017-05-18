即巿股評 港股直擊

上周四文章提到，沽空機構葛咸城研究(Gotham City Research)針對「小股王」瑞聲科技(02018)的沽空報告，最大威力是「未知數」，令人意識到葛咸城手上有遠比3頁紙具破壞力的內容，將纏擾瑞聲一段時間。

連續劇今日播出第二集，葛咸城推出報告第一部分的詳細版(Part I Full Report)。報告裏詳述前一份「簡介」的指控，列出總共23間公司，又逐間指出與瑞聲科技的疑似關聯性。不過，「無申報關聯」的破壞力始終相對有限，因為只是集團和旗下供應商的關係，未能具體指出誇大盈利的過程，以擊倒帳目和集團賺錢能力。

今次長43頁的報告中，最有趣是葛咸城研究針對瑞聲的初步回應，進一步提出質疑，撇除帶點「稚氣」的反問(包括：業務毛利如此高，為甚麼蘋果公司和三星等製造商自己不進行垂直擴張，發展零件生產業務?)之外，當中有兩方面最引人關注：

1.) 葛咸城提出，瑞聲由2007年至2016年的的10個年度內，平均自由現金流(Free Cash Flow)只有純利(Net Income)的26.6%，扣除資本開支外，當中差距仍闊。

2.) 集團由2007年起推進自動化生產，但目前技術到底和同業有多大差距？另外，集團2012年完成自動化的重要建設後，員工數目卻不減反升。

由今日瑞聲中途停牌的舉動可見，今次報告較有力度。集團似乎需要詳細解釋自由現金流的情況，當然大型油企、資源股亦經常會錄得零或負的自由現金流。另外，港人熟悉的Netflix暫時未曾錄過正數自由現金流，而電動車之王Tesla去年第四季更錄負10億美元自由現金流。由於影響自由現金流的因素主要只有「資本開支」和「稅」，集團如果坦承交待資本開支(即設備更新、廠房建設)的詳細資料，就可增加市場信心。

至於第二點，詳細公開技術似乎沒甚可能，不過簡單點，一個傳媒參觀團就可以釋疑。瑞聲的零件用在市場上領前的科技產品，質量和出貨量很大程度說明賺錢能力，目前似乎欠缺一些公關技巧。

總括而言，葛咸城這份報告的確相對紮實，但要擊倒瑞聲還有距離。不過，這報告只是第一部的詳細版，「未知數」仍是葛咸城最大武器，這場大戰似乎比想像中要拖得更耐。這場大戰似乎比想像中要拖得更耐，不過聽摩通話，未來3至6個月不沾手。

陳鎮強

信報投資研究部

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