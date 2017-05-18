港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額95.34億元，另有約336.1萬元人民幣沽空，大市沽空比率10.39%，較上日下跌約0.33個百分點，為4月21日以來最低。

騰訊控股(00700)連續3天全日沽空金額居首，金額15.1億元，沽空比率10.5%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額4.82億元，沽空比率28.7%。

第三位是盈富基金(02800)，沽空金額3.4億元，沽空比率24.9%。

第四位是友邦保險(01299)，沽空金額2.95億元，沽空比率22.3%。