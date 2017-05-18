港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普政治風波升溫，他涉嫌干預時任FBI局長科米對前國家安全顧問弗林「通俄案」的調查，又向俄方洩漏「伊斯蘭國」機密情報，拖累隔晚美股道指急插372點。港股今日跟隨外圍反覆下挫。騰訊(00700)季績勝預期，再創上市新高，不過其他科技相關股則捱沽。

恒指今早裂口低開259點，甫開曾挫268點，見25025點全日低，於10天線(約25037點)水平見支持，其後在騰訊領軍下拗腰，一度僅跌29點，見25263點全日高，中午跌59點。午後葛咸城研究(Gotham City Research)發詳細版沽空報告狙擊瑞聲科技(02018)，科網股借勢回吐，恒指一度復挫逾200點。恒指收報25136點，跌157點或0.6%，連跌三日累挫235點或0.9%。大市今日有超過1100隻股份下跌，上升股僅逾350隻。

全日成交額917.88億元，較上日大增約222億元。

國企指數收報10271點，跌111點或1.1%。國指三連跌累挫179點或1.7%。

恒指即月期貨收市跌149點或0.59%，報25157點，高水20點。

A股低收，滬指跌0.46%；深成指跌0.56%。兩市成交額約4000億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下，英股挫逾1%；美國道指期貨最新跌4點，報20600。

藍籌股方面，騰訊(00700)首季業績勝預期，多家大行最新目標價睇300元或以上，股價低開1.1%後掉頭向上，曾升4.5%，見271.4元創上市新高，下午回落，收市升1.6%，成交額達143.67億元。另外，國泰(00293)升2%，為表現最好藍籌；港鐵(00066)破頂，收市升1.1%；中銀香港(02388)亦破頂，收市升0.8%。相反，滙控(00005)今除息，收市跌0.8%；《財新網》報道指聯通(00762)陝西分公司業績造假，股價跌3.2%；長和(00001)跌1.7%；銀娛(00027)跌1.9%。

焦點板塊

科網軟件股：隔晚美國納指收市急挫2.57%，本港科網軟件股今日表現反覆，午後一度遭拋售，收市後公布首季業績的科通芯城(00400)曾瀉31.2%，創一年半新低，收市僅跌6%；金山軟件(03888)挫4.9%；IGG(00799)上午曾破頂，收市挫13%；金蝶(00268)跌2.8%；網龍(00777)跌3.5%；中軟國際(00354)跌3.5%。相反，博雅互動(00434)首季盈利按年增13%，收市升5.9%；昨日因MSCI明晟「彈弓手」而急挫的美圖公司(01357)，今早一度跌3.1%，收市倒升0.2%。

手機零件股：沽空機構葛咸城研究(Gotham City Research)發表針對瑞聲科技(02018)的沽空報告第一部之詳細版，瑞聲科技午後急挫，下午3時17分起停牌，停牌前報82.6元，挫9.8%。另外，舜宇(02382)跌3.6%；通達(00698)跌4.7%；高偉電子(01415)跌2.9%；ASM太平洋(00522)跌1.8%；昂納(00877)跌4.6%；丘鈦科技(0478)跌6.3%。

中資金融股：今日跑輸，藍籌方面，建行(00939)跌0.8%；工行(01398)跌1%；中行(03988)跌1%；國壽(02628)跌1.8%；平保(02318)跌1.5%。另外，郵儲行(01658)跌3.2%，為跌幅最大國指成分股；新華保險(01336)跌2.9%；中國銀河(06881)跌2%；海通證券(06837)跌1.9%。

焦點股份

德昌電機(00179)：集團截至3月底止全年純利2.38億美元，創公司1984年上市以來紀錄新高，按年增長37.75%。摩通最新上調目標價至31元，維持「跑贏大市」評級。股價今日創逾一年新高，收市升10.8%。

丹楓控股(00271)：停牌近5個月後今早復牌，股價高開低走，收市挫11.6%，成交額達1.42億元。股份今早市前錄兩手共5033萬股市前交易，每股作價2.5元，涉1.26億元。集團昨日公布，要約人及其一致行動人士已透過實物分派方式及向第三方配售而減持約1.96億股，已經恢復公眾持股量。

東方海外國際(00316)：股價逆市抽升，午後一度升9.6%，報48.05元，創逾兩年新高，收市升6.8%，成交額1.8億元。

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