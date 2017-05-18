即巿股評 港股直擊

「侵侵」上任未夠半年，就遇上嚴重政治危機，因為炒咗個FBI，令佢有可能被彈劾，政治不穩定因素令避險情緒升溫，美股隔晚趴晒街，三大指數顯著下跌。外圍冚包散，港股開市點都要跟一跟，但跌幅唔算嚴重，恒指開市報25034點，最低見25025點，略略穿一穿10日線(25047)點就反彈。皆因有股王騰訊(00700)份靚靚成績表撐住，QQ低開高走，雖然開市257元較上日下跌，但都預咗一份咁靚嘅成績表，加埋明日除淨要搶息，芬佬都急急掃貨。

QQ股價創下271.4元新高，睇嚟股王今年股價見300元機會好大，難怪之前大行紛紛調高其目標價。QQ半場報收270元，升咗10.2云或3.9%，走勢強勁，有QQ撐住，港股唔落得去邊。若然今日恒指能重上25250水平企穩，真係想個市大跌都難，最多挨住高位整固，甚至喺QQ帶領下，再向上挑戰25500至25600水平。

QQ業績勁，其中手遊業務表現令人振奮，帶動手遊股唉豬豬(00799)再創13.08元新高，半場報收12.92元，逆市升1.4%。鬥地主(00434)亦派出一份表現唔錯嘅成績表，相對唉豬豬，鬥地主股價落後幾十條街，今日靠業績急升7.8%，盤中曾高見4.05元，同時係多條平均線阻力位，博雅過得到4.05元企穩固之然好，突破不成股價可能又係上落格局。天鴿互動(01980)收復上日失地，股價回升3%半場收報5.97元，總算收復10日線，其實天鴿估值唔算高，有條件重上之前高位，甚至見番去年高位6.6元。

噚日因為入摩食詐糊而走晒樣嘅美圖(01357)，今日反彈升番1.5%，可惜10元樓上唔少，上到10元樓上未能企穩又掉頭，短期都係有反彈，冇升幅，短炒好趁反彈逃生，長線投資自問夠實力坐貨，阿Man仍然睇好美圖前景，明年有望實現盈利。

第一季阿Man介紹嘅四環醫藥(00460)升到嘭嘭升，仲被納入埋MSCI中國指數，但股價升到3.5元水平已到時目標價，有貨嘅缸邊友應該到食咗糊。不過換馬去鳳凰醫藥(01515)，皆因大股東頻頻增持，即係股東都認為現價抵買。股價創10.94元月內新高，半場報收10.88元，短期有望挑戰11.23元，升破此關應唔回頭，可以進一步上試12元水平。

雖然大市升跌比例仍然唔多理想，過千隻股份下跌，一直只有QQ自強不息，幸而其他強勢股仍然保持升勢，阿Man呢期隻愛股新濠國際(00200)，喺17.7樓下絕對係上車好機會。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)