今日 12:34
重要通告
港股直擊
百盛集團(03368)公布，截至3月底止首季盈利114.3萬元(人民幣‧下同)。該公司去年同期虧損1779.2萬元。
期內，經營收益總額12.55億元，按年增0.91%。
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