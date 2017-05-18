港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普涉干預時任FBI局長科米對前國家安全顧問弗林「通俄案」的調查，另外自己又向俄國洩漏「伊斯蘭國」的機密情報，相關風波連日升溫，拖累隔晚美股道指急插372點。港股今早跟隨外圍向下，但騰訊(00700)季績勝預期，股價單天保至尊，領港股跌幅顯著收窄。

恒指今早裂口低開259點，甫開曾挫268點，見25025點半日低，於10天線(約25047點)上方見支持，其後在騰訊領軍下拗腰，一度僅跌29點。恒指中午收報25234點，跌59點或0.2%，大市成交額480.47億元。

國企指數報10306點，跌76點或0.7%。

恒指波幅指數半日收報13.33，升3.82%。

A股半日低收，滬指跌0.19%；深指跌0.12%。

藍籌股方面，騰訊(00700)首季業績勝預期，多家大行最新目標價睇300元或以上，股價低開1.1%後掉頭，曾升4.5%，見271.4元創上市新高，半日升3.9%，為表現最好藍籌，獨力貢獻大市116點。另外，國泰(00293)升3.2%；港鐵(00066)創上市新高，半日升1.3%。其他藍籌跌多於升，滙控(00005)今日除息，半日跌1%；建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌1%；中行(03988)跌0.8%；國壽(02628)跌1.2%；中移動(00941)跌1%；長和(00001)跌1.2%。

焦點板塊

科網軟件股：隔晚美國納指收市急挫2.57%，本港強勢科網軟件股高位整固後見回穩。金山軟件(03888)曾挫3.7%，半日跌2.5%；金蝶(00268)跌1.2%；網龍(00777)跌1.1%；中軟國際(00354)曾跌2%，半日跌0.9%。相反，IGG(00799)曾挫4.1%，其後掉頭破頂，半日升1.4%；博雅互動(00434)首季盈利按年增13%，半日升7.8%；昨日因MSCI明晟「彈弓手」而急挫的美圖公司(01357)，今早一度跌3.1%，半日倒升1.5%。

黃金相關股：美國政治風波升溫，避險資產受追捧，隔晚外圍金價連續6日，紐約期金升1.8%，本港相關股造好。紫金礦業(02899)升1.5%；招金礦業(01818)升2.2%；靈寶黃金(03330)升1%；中國黃金國際(02099)升1.1%。另外，SPDR金ETF(02840)升1.3%；價值黃金(03081)升1%。

焦點股份

德昌電機(00179)：集團截至3月底止全年股東應佔盈利2.38億美元，創公司1984年上市以來紀錄新高，按年增長37.75%。摩通最新上調目標價至31元，維持「跑贏大市」評級。股價創逾一年新高，半日升8.3%。

丹楓控股(00271)：停牌近5個月後今早復牌，股價高開低走，半日挫10.4%，成交額達1.4億元。股份今早市前錄兩手共5033萬股市前交易，每股作價2.5元，涉1.26億元。集團昨日公布，要約人及其一致行動人士已透過實物分派方式及向第三方配售而減持約1.96億股，已經恢復公眾持股量。

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