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富瑞 騰訊控股(00700)

評級：買入-> 買入

目標價：266元->303元(較前收市價259.8元有16.6%潛在升幅)

騰訊首季純利按年升58%至144.8億元人民幣，好過市場預期。富瑞發表報告，上調騰訊目標價近一成四，至303元，維持「買入」評級。

富瑞指，騰訊首季收入強勁，按年增長55%至約496億元人民幣，好過市場預期，主要受較預期為佳的數碼內容訂閱、電腦遊戲業務、付費及雲服務等推動；毛利下跌則主要是由於業務組合變化，以及視頻內容方面之投資。該行繼續看好騰訊於遊戲業務，以及在支付及雲業務競爭力提升。

該行表示，騰訊個人電腦遊戲增長較預期強勁，因內容升級及伸延推廣，手遊首季升57%至129億元人民幣，《王者榮耀》正成為全球最高每日活躍用戶數的遊戲，集團會續擴展海外手遊，透過併購及自身發展。

富瑞調高騰訊第二季收入預測5.2%，至519億元人民幣，全年收入預測上調7%，至2170億元人民幣，按年升42.8%。不過，該行調低第二季經營利潤率1.5個百分點，全年調低1.4個百分點至35%，以反映收入組合變化。至於全年非通用會計純利預測微升1%至588億元，即按年增長29.6%，第二季純利預測則大致維持不變。

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