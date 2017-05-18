即巿股評 港股直擊

噚日搵咗公司個designer Priscilla Pong幫忙畫兩幅「恒指下跌幻想圖」，一幅就幻想個市下行到10天線，另一幅就幻想個市會下行到50天線，然後執咗恒指Put(15129)同恒指熊(66468)；同場加映騰訊Put(15353)同騰訊Put(15699)，四隻看淡嘅嘢先用underlying二選一，再喺兩隻唔同條款嘅輪證又二選一。

今日U盤都未做完，戰友阿Jack就whatsapp我話：「(個市)又唔係跌好多咁咋喎.....插到10天線only咁著數？」我見到時心諗：「10天線？咁快？連條『嘟嘟嘟嘟嘟』嘅虛線都慳返？」Anyway，今日返到公司第一件事就係：請Priscilla食山楂餅。(佢檯面已經有支利賓納啦)

踏正9點20分，U盤做完打鐘，受外圍影響，恒指今早都跟跌250幾點開市，報25034點，以9點之力跌穿咗條10天線(25043點)；到搭正9點半開市，恒指按U盤下行嘅跌勢再向下行多兩步，依家10點9分，睇恒指5分鐘圖見到今朝頭個5分鐘港股做咗今日暫時嘅低位25025點，跟住就由隻騰訊(00700)單天保至尊咁轉跌為升(係呀，又係隻企鵝呀，呢期做新聞做佢創新高都做到索性放隻demo稿係desktop，唔想再由頭到尾打一次)，將大市嘅跌幅大幅收窄，依家個市跌少咗一半有多，10點11分報25202點，跌91點。咁嘅時勢容乜易被隻企鵝失心瘋咁補咗今朝個下跌裂口架？一眾Put輪同熊仔都係先走為敬。

咁係咪應該趁個市跌少咗，然後趁機入隻Put輪或熊仔追跌？睇吓恒指牛熊證街貨圖，依家10點25分，恒指做緊25230點，跌60點；而暫時做過嘅低位係25025點。用呢個低位25025點去度，其實今朝早個市係踩過入巷25000至25099點呢個牛證範圍，只係呢度有77張期指(全部都係新增嘅)，個市係呢個位置食到七七八八之後就被隻企鵝拉返上去。用現價25230點去計，又未到最近嘅熊證最貼價個位25400至25499點，換言之恒指依家企喺牛熊兩邊貨中間。

依家10點50分，剛剛做完騰訊270蚊創新高條文，望望個市都係呢啲咁上下嘅水平，係咪大家都瘋狂地搶完一轉再抖抖呢？騰訊發顛非同小可，而佢發顛又搞到個市，為免佢失心瘋引致中地雷嘅情況出現，都係避開吓好啲。

避去邊？搵其他個股著手試吓，其實成堆藍籌入面得個7隻今日升緊，有4隻唔郁，剩番嗰39隻就見紅。例牌搵比較多輪證嘅正股出嚟睇圖，路過中國平安(02318)就睇中咗佢，好似女人見到個手袋靚就有理無理行咗入間鋪頭度先，點解？有無見到平保個走勢同恒指有啲似(無人話過藍籌股個走勢一定要同恒指似架，你睇吓中國移動(00941)就明架啦)。佢似之餘仲喺一個無裂口嘅情況之下向住條10天線(45.41元)出發，無裂口就即係無仇要報啦，日線圖SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙見9字頭，MACD「雙牛」明顯收窄，14RSI亦由今個星期初嘅77，慢慢回到落依家72，仍然超買中。真係好一個put樣，只係個股put輪肯定比指數put輪少得多，未必搵到一隻條款啱心水嘅啫，平安Put(12594)，行使價42.08元，個股put輪未必多人玩，所以呢個moment成交活躍較緊要，小注一試睇吓work唔work先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]