即巿股評 港股直擊

昨日恒指輕微低開後，走勢偏軟，全日波幅129點。恒指收報25293點，跌42點或0.17%，成交金額695.96億元。國指收報10383點，跌50點或0.48%；上證收報3104點，跌8點或0.27%。兩市合計成交4734億元。三項指數皆回軟，當中以國指走勢較差。

恒指呈2連陰走勢，出現近「陀螺」形態，但仍能守在前交易日低位(25228點)之上，而且成交下降，觀望味濃。

美國司法部宣布，前FBI局長Mueller被任命為特別檢察官，領導該局對俄羅斯試圖影響美國大選的調查。美國參議院司法委員會要求FBI和白宮提供FBI前局長科米相關的互動備忘錄。前聯儲局主席貝南奇表示， 美國經濟料繼續保持溫和成長，但鑑於失業率已經接近所能達到的最低水平，因此經濟增速提升的空間有限。

受特朗普的政治危機持續發酵，美股三大指數大跌。今早亞太股市向淡，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，或下試25000水平。

騰訊控股(00700)於昨日收市後公布截至2017年3月底止首季業績，盈利144.76億元人民幣，按年增長57.64%，優於市場預期130億元人民幣，或有望減慢恒指跌勢。

個股介紹：

華潤鳳凰醫療(01515)的主要業務為在中國提供綜合醫院服務、醫院管理服務及相關供應鏈業務。

集團去年與中信集團旗下中信醫療健康產業訂立協議，收購中信惠州醫院六成股權，及杭州整形醫院七成股權，總代價12.4億元，發股支付。由於收購所涉及的客觀情況發生變化，公司與賣方簽訂終止收購協議。公司認為這不會對其業務經營及財務狀況構成任何重大不利影響。

此外，集團創始人兼前董事會主席徐捷及其家族，近日增持股份，成交均價10.402元，持股量由14.1%增至14.36%。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率31.56倍，周息率0.77%。股份上日收報10.7元，上望12元，止損設於10.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。