港股直擊 即巿股評

特朗普政治危機震動市場，市場避險需求升溫，港股連跌兩日後，今日有機會下試10天線及25000點附近水平。

隔晚歐美股市受壓，美股以近全日低位收市，納指創11個月來最大單日跌幅，跌2.6%，報6011點。道指收跌372點或1.8%，報20606點；標普500指數跌1.8%，報2357點。美國總統特朗普正遭遇上任以來最嚴重危機，政治風險顯著升溫。特朗普先是解僱FBI局長後又陷入「洩密門」，周二更是有報道稱特朗普曾要求時任FBI局長的科米結束針對前美國國家安全顧問弗林與俄羅斯之間關係的調查。市場憂慮特朗普可能妨礙司法公正，一旦這被判定為事實，極有可能導致特朗普被彈劾。

金融股大跌，高盛及摩根士丹利均挫逾半成，花旗集團亦跌4%。避險資產大漲。紐約期金收升1.8%，報每盎司1258.7美元，為3月16日以來的最大單日升幅。不過摩根大通稱，特朗普遭到彈劾是「極不可能」發生的事情，因為彈劾的門檻非常高，然而洩密醜聞無疑是不利於特朗普的政治資本。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.11元，較本港上日收市跌1.59元或2.4%，不過留意跌幅或部分反映了今日股份除息之因素。中移動(00941)ADR收報85.11元，跌0.69元。國壽(02628)ADR收報24.21元， 跌0.34元或1.4%。「三桶油」亦向下，中石化(00386)ADR收報6.26元，跌8仙或1.3%；中石油(00857)ADR收報5.28元，跌7仙或1.3%；中海油(00883)ADR收報9.07元，跌0.13元或1.4%。

ADR港股比例指數報25083，較周三恒指收市跌211點或0.84%。恒指昨日收報25293點，跌42點或0.2%，連續第二日小幅下跌，預料港股今早跟隨外圍低開，支持位參考10天線(估計今日約為25040點附近)；阻力位是周二高位25413點。道指期貨今早喘穩，最新報20638，升33點。

焦點股份

騰訊(00700)：昨日收市後公布業績，純利按年升58%至144.8億元人民幣(下同)，每股盈利1.54元；按非通用會計準則計算，首季純利按年升42%。期內收入按年升55%至495.52億元，好過市場預期。留意今日股價表現及券商最新看法。

必瘦站(01830)：公布在市場上出售合共23.5萬股騰訊股份，每股平均價260.1元，出售所得款項總額約6112.35萬元，預期將確認收益總額約1000萬元。

冠捷科技(00903)公布，截至今年3月底止首季業績，股東應佔盈利為989.2萬元(美元‧下同)，每股盈利0.42仙。 去年同期為虧損1030.8萬元。

保利協鑫(03800)：公布首季度多晶硅對外總銷售量為1896公噸，按年減少43.37%，主要原因之一是內部生產硅片的消耗量增加。

德昌電機(00179)：公布截至3月底止純利2.38億美元，創新高，按年增長三成八，派末期息每股34港仙。

今日有多家公司舉行股東大會，包括：太古A(00019)、 碧桂園(02007)、中遠海運港口(01199)等。