即巿股評 港股直擊

恒指昨日輕微高開19點後窄幅偏軟，中午最多跌90點見25245點，收市跌42點，收報25293點，大市全日成交額695.96億元。內地股市近期回勇，對港股後市的走勢有利，早前因投資者對內地金融去槓桿感到憂慮，但近期監管機構已表明維穩態度，紓緩了市場情緒，預計未來只會採取較溫和的去槓桿步伐。如本月上證指能升穿3165點，則可確認升勢，屆時將對港股更有助力。

選股方面，建議留意騰訊(00700)，此股向來是股民焦點，該公司新近公布業績符合市場預期，截至3月底止首季業績，純利按年升58%至144.8億元人民幣(下同)，每股盈利1.54元。期內收入按年升55%至495.52億元，毛利升37%至254.43億元。其中，增值服務業務收入增41%至351.08億元，網絡遊戲收入升34%至228.11億元，社交網絡收入增長56%至122.97億元。

騰訊的業務獨突，加上受內地資金歡迎，雖股價並不便宜，但在升市中仍有一定爆發力，向來不乏捧場客， 年初此股突破200元關口時，不少股民就是「嫌貴」，結果其股價一直上升，錯失了買入機會，而過去七個交易日其股價更已由245元左右一直上升至260元以上，不過「炒業績」應暫且已成過去，現階段的策略應候股價調整才再吸納，估計今年內其股價有望突破280元，建議可候255元買入，跌穿250元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益