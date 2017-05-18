即巿股評 港股直擊

MSCI公布全球小型股指數日前公布成分股檢討結果顯示，香港小型股指數新增8隻股份，剔出2隻股份，所有變動將於本月31日收市後生效。被納入香港小型股指數的包括：中國金洋(01282) 、鼎億集團投資(00508) 、大快活(00052) 、五龍動力(00378) 、利寶閣集團(08102)、天順證券(01141) 、太和控股(00718)及日成控股(03708)。當中大快活較為人熟悉，其次則是發展新能源業務的五龍動力。

五龍動力的控股股東是五龍電動車(00729)，而五龍電動車的其中一個主要股東是長和系主席「超人」李嘉誠，因此五龍電動車及五龍動力亦較為被投資者留意。李嘉誠入股五龍電動車，相信看好新能源及電動車的未來發展。

五龍動力是一間主要投資於節能、環保及清潔能源領域的公司，遵從「在綠色中成長」的理念。公司擁有華能壽光風力發電（一間於台灣的風力發電設備開發商及營運商）的45%股權。除「綠色能源」投資外，公司亦擴展成為專注於鋰離子電池的技術發展、生產和銷售的綜合公司。相信其鋰離子電池的業務，是配合給予電動車的使用，因為目前電動車的效能仍受制於電池的效率及儲電能力。

受恵於電動汽車及鋰電池行業的高速發展，五龍動力在過去數年積極投資及完善鋰電池產業鏈布局，通過收購五龍動力(重慶)鋰電材料(原名為「愛思開(重慶)鋰電材料」)，及引進英屬蓋曼群島商立凱電能科技（於台灣證券櫃檯股份代號：5227.TW）先進的電池研發技術及專利，公司發展取得較為顯著的成效。五龍動力未來仍會著力提升研發水平，引進國內外優秀技術及資源；加上五龍電動車的支持，業務將有望繼續得到快速增長。

事實上，截至去年3月止的2015/16年度，五龍動力營業額上升20%至3.63億元；截至去年9月止六個月，集團營業額上升2.7倍至5.07億元，顯示集團正在高速增長。

五龍動力首次獲納入MSCI香港小型股指數，是對公司發展的高度肯定。另外，亦標誌著資本市場對公司的認可，相信有助引入更多元化的投資者及提升股票流動性。

技術分析方面，五龍動力近期股價已升破10天、20天及50天平均線；加上，10天已升破20天及50天平均線，出現兩次的「黃金交叉」，技術走勢明顯向好；另外，10日RSI剛升破50這好淡分水嶺，處於58.6水平；均顯示股價向好，不妨坐一程順風車。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞