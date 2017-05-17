今日 23:11
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合興集團(00047)於4月下旬出現調整後，股價已重返10天線。EJFQ勢頭強勁，表現跑贏恒指，股份有望重拾早前升勢。EJFQ於去年8月16日發出長線綠燈，至今升140.9%。
信報投資研究部
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