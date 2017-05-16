重要通告 港股直擊

中國金融投資管理(00605)公布，向中合中小企業融資擔保公司配售合共2.43億股新股，每股作價0.68元，集資淨額約1.65億元，用作撥付收購事項項下應付之餘下現金代價。

配售股份佔該公司經擴大後股本約5.8%，設有24個月禁售期；配售價較該股今日收市價0.72元，折讓約5.6%。

中合中小企業融資擔保佔該公司持股，將由10.4%增至15.4%。其為中國規模最大專業融資擔保服務機構之一，其股東包括中國進出口銀行、摩根大通中國投資、海航資本集團及寶鋼集團等。