港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普連串負面消息引起市場關注，美滙指數昨晚創去年11月9日以來新低，隔晚美股個別走。港股今日續整固，連續兩日窄幅低收。

恒指高開19點，開市後反覆上升，曾升39點，見25374點全日高，其後即告回軟，明顯轉跌，中午收市前曾跌90點，見25245點全日低，半日跌67點，波幅午前成形，午後曾跌逾70點。恒指收報25293點，跌42點或0.2%，連續兩日窄幅低收，累失77點或0.3%。

全日成交額695.96億元，較上日減少約84.47億元，為超過一周新低。

國企指數收報10383點，跌50點或0.5%。國指兩連跌，累失67點或0.6%。

恒指即月期貨收市升5點或0.02%，報25306點，高水12點。

A股低收，滬指跌0.27%；深成指跌0.16%。兩市成交額約4735億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新跌80點，報20855。市場關注美國總統特朗普負面消息持續發酵。特朗普據報曾要求聯邦調查局(FBI)前局長科米，結束調查前國家安全顧問弗林與俄羅斯關係，同時被指向俄羅斯外長拉夫羅夫洩露有關極端組織「伊斯蘭國」情報。

藍籌金融股拖低大市，滙控(00005)除息前跌0.4%，10連升告終；建行(00939)跌0.9%；友邦(01299)跌1.3%；東亞(00023)跌1.4%。另外，銀娛(00027)回吐2.3%，為跌幅最大藍籌；金沙中國(01928)跌0.9%；奪美利道地王的恒地(00012)跌1.5%。相反，騰訊(00700)今日將公布首季業績，一度逼近上市高位，收市升0.4%；領展(00823)創上市新高，收市升1.6%；港鐵(00066)擬夥拍鐵總競投隆新高鐵，另外今日舉行股東會，股價亦破頂，收市升2.3%；瑞聲科技(02018)4連跌後，回升2.2%；遭剔出MSCI香港指數的國泰(00293)反彈4.9%，為表現最好藍籌，集團主席稱公司最差情況已過。

焦點板塊

科網軟件股：隔晚美國納指再創新高，多隻本港科網股逆市升，IGG(00799)升6.3%；金山軟件(03888)升1.6%；擎天軟件(01297)升2.1%；慧聰網(02280)創52周高，收市升2.3%。不過，MSCI明晟最新公布，美圖公司(01357)不會納入中國指數，但未提供原因。美圖股價創3個月低，收市挫9.1%，成交額8.78億元。

醫藥股：表現兩極，三生製藥(01530)創52周高，收市升5.4%；石四藥(02005)升2.7%；四環(00460)升1.1%；麗珠醫藥(01513)升4%；康臣葯業(01681)升4.1%；綠葉製藥(02186)升1.3%。相反，金斯瑞生物科技(01548)市前錄大手成交，收市挫6.8%，成交額2.12億元。復星醫藥(02196)折讓7%配售H股集資，收市挫6%。

「一帶一路」概念股：「一帶一路」國際合作高峰論壇結束後，概念股走勢偏軟，中交建(01800)跌2%；中鐵(00390)跌1%；中鐵建(01186)跌0.9%；中車時代(03898)跌1.1%；鐵建裝備(01786)跌1.1%。建材股方面，金隅(02009)回吐2%；中建材(03323)跌2.3%；潤泥(01313)跌2.5%；鞍鋼(00347)跌1.8%。

焦點股份

人保(01339)：集團擬申請發行A股上市，美銀美林最新維持「沽售」評級和目標價3.12元不變。股價曾升3.7%，收市升1.2%，為表現最好國指成分股。財險(02328)收市跌0.1%。

偉易達(VTech)(00303)：今早創超過兩年半新高，收市升6.3%，成交額1.26億元。集團截至3月底止全年股東應佔溢利1.79億美元，按年下跌1.32%，末期股息每股派53美仙。大和資本把目標價由100元上調至123元，維持「跑贏大市」評級。

敏華控股(01999)：今日曾見7.35元創上市新高，收市升3.5%，成交額1.26億元。集團將於下周三(24日)公布截至3月底止全年業績。

多隻半新股創上市新高，包括：周一上市的日式彈珠機遊戲營運商Okura(01655)，股價收市升12.6%，成交額近2億元；睿見教育國際(06068)收市升4%；新高教集團(02001)升1.6%。

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