今日 17:05
重要通告
港股直擊
騰訊控股(00700)公布，截至3月底止首季盈利144.76億元(人民幣‧下同)，按年增57.64%。每股盈利1.54元。
期內，收入495.52億元，按年增54.87%。
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