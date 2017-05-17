港股直擊 即巿股評

內地股市低收，上證指數窄幅上落，收報3104點，跌8點或0.27%，結束四連升，成交1945.61億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘124億元，用6億元或4.6%。

今日有3隻「滬股通」股份漲停，包括: 新奧股份(600803.SH)、國新能源(600617.SH)和中材國際(600970.SH)。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於下午約4時01分，額度剩餘79.69億元，用25.31億元或24.1%。