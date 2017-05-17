港股直擊 即巿股評

深成指今日反覆向下，收市報10030點，跌16點或0.16%，成交2788.97億元(人民幣．下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘120.46億元，用9.54億元或7.3%。

今日有4隻「深股通」股份漲停，包括：建投能源(000600.SZ)、恒泰艾普(300157.SZ)、深圳華強(000062.SZ)和黑牛食品(002387.SZ)。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於下午約3時37分，額度剩餘101.06億元，用3.94億元或3.8%。