港股直擊 即巿股評

承接本周一(5月15日)話題，今日與大家重溫於去年3月18日分析、現名「凱華集團」的錦興集團(00275)，於同年1月25日晚上宣布「先合後供」集資計劃，翌日裂口低開36.25%(0.08元→ 0.051元)，其後跌幅擴大，最終收報0.034元，全日下跌57.50%。1月27日更低見0.03元，創52周新低，而截至當時以收市價來說，最低為0.031元，見於3月16日，前一天則收報0.033元，股價仍屬低水平，加上距離召開股東特別大會日期只有6天(3月29日)，令我留意此股。

供股重點扼要解讀

今次集資重點是建議股份10合1，緊隨進行1供8，發行44.94億股，主要股東葉家海及英皇證券包銷；供股價0.25元，與2016年1月25日收報0.80元(經合股調整)比較，折讓68.75%。集資淨額10.97億元，擬用於廣州兩物業權益之收購事項。早於同年1月27日也曾分析此股，參考2015年4月9日晚上也曾宣布「先合後供」，並於7月17日宣布完成。方案為2合1，再1供6的集資計劃，以及把每手買賣單位由4000改變至10000股，也是主要股東葉家海及英皇證券同作包銷商。我留意到上回供股結果顯示主要股東葉家海和包銷商英皇證券合共認購近35.19億供股貨，佔整體近48.16億股的73.06%，當時認為大有「供乾」的可能，預算不久有心人會托價散貨。

供乾價跌內有玄機

然而，於供股貨出爐後，股價不但無被炒上，卻是反覆向下，於2015年7月21日(供股貨出爐)開報0.187元，供股價為0.16元，參與供股者的賬面回報率為16.88%，而當日高見0.192元，略高開市價五個價位，但已是供股貨出爐後的最高價。賺得這麼「寒酸」，理論上有心人不會就此罷休，不過凡事也有例外。從7月17日 (終止包銷協議之最後時限翌日)至8月3日，股價介乎0.229至0.16元，是有心人可以離場的價格，而累計成交量約24.52億股，與包銷商英皇證券認購約22.54億股相若，不排除於那時離場。兩者差額為1.98億股，再看額外供股貨為2.55億股，可能大部分貨源也於那時沽出。但還有公眾股東按比例供的10.42億股，即或早前借貨沽空離場，可是籌備超過三個月的供股，卻未有獲利便離場，顯得令人費解。

套權取利兼而散貨

其實有心人是可以從中獲利的，皆因那時是「供股」而非「公開發售」，所以有供股權可沽出獲利。只要供股貨是「平手」或「微利」離場，供股權等於「免費」得來，表示沽出供股權(當時臨時代號)(02910)所得的金額，就是有心人的利潤。下表列出供股期間的權價變動、平均交易價和每日的成交量，首三天累計成交量約38.83億份，而要脫手的供股貨有35.51億股，由於前者較多，反映以供股權獲利的推斷初步成立。那三天合共交易金額近7200萬元，而上述從2015年7月17日至8月3日的累計交易金額約4.37億元，並假設上述公眾股東按比例認購的10.42億股是「平手」離場，可收回近1.67億元，三者合計所得約6.76億元。包銷商英皇證券加上公眾股東的供股貨有35.51億股，按供股價0.16元計出成本約5.68億元。因此，粗略計出上次供股有心人賬面賺超過1.07億元。

列示套權操作策略

回看今次供股，於2016年3月18日收報0.33元(經合股調整)與供股價0.25元比較，雖然就百分比而言差距為32%，但實際只差八個價位，兩者已很接近。可是也不排除股價於3月30日合股生效後仍會下行，令差距進一步收窄。有此看法的理由是參考上次合股生效日期為2015年6月18日，這也是連權最後一日，收報0.172元，與0.16元比較，只差7.50%。當時認為若有心人今次同樣將股價跟供股價收窄至相若水平，股價應為0.27元，跟供股價只差兩個價位。不過從52周低位為0.30元來看，屆時若見此價進場亦甚具值博率，0.30元經除權調整為0.255元，若能於除權後以0.255元離場的賬面損失僅15%，而潛在回報卻相當可觀。

由於不想篇章過於冗長，因此後續分析及績效檢視，將留待本周五續談。

聶Sir

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