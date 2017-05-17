即巿股評 港股直擊

「侵侵」有可能被彈劾，亞太區股市普遍下跌，道指期貨更加挫逾百點，以為港股有機會回深啲，不過港股勝在市底強，結果恒指仍能高開41點，見過25375點半日高位後先肯回，但最多跌90點見完25245點低位靠穩，中午報收25268點，跌67點，國指則報收10370點，跌63點。

騰訊(00700)今日派成績表，今日見過261.2元但未有再創新高，半日升勢回順，中午報收259.6元，升0.8元。缸邊友傾向靠邊站，等埋份成績表出嚟先再算，話晒港股呢期食粥食飯都係睇騰訊，業績理想股價再升港股當然好，相反騰訊借業績回吐的話，港股有權落番三兩百點。

另一重磅股大笨象(00005)，享受完十連升之後，喺明日除淨前，今日要抖抖，半日跌近1%，報收68.35元，70元呢個心理關係唔係咁容易話破就破。投得美利道地王嘅恒地(00012)股價噚日創完1年新高後，市場唔知係咪對佢高價投地有啲意見，今日半場一度跌近3%，半日收市跌幅收窄至1.3%，報收49.55元。

噚日MSCI宣布執位，一度指美圖(01357)將被納入MSCI中國指數，誰知今早又話唔納住，MSCI未有解釋美圖唔入圍原因，美圖股價跌逾6%，半日報收10.1元，又重返上周低位。口痕友話噚晚六合彩都開1、3、5、7，但一個係特別號碼，只有安慰獎，難怪美圖唔入圍MSCI。六合彩都話1357中安慰獎好過無，但美圖呢隻1357直頭係食詐糊，有缸湖傳聞推斷美圖入MSCI撻Q，係因為股份未過禁售期，影響市場流通量不足，缸邊友都炮轟MSCI點解咁兒戲，今日的我可以咁輕易打倒昨日的我。阿Man對於MSCI彈弓手呢吓都好唔滿意，考慮納入美圖都知美圖上市不足半年，大股東手貨喺有禁售期，唔係今時今日先知道嘅事，有乜理由話入又唔入，玩死噚日追貨嘅炒家。若然美圖呢期未夠資格入圍MSCI，股價又將會繼續區間移動，上面仍有大把蟹貨要消化，美圖要加入MSCI大庭，至少要等到下次季度檢討。暫時美圖都係炒住上落先，若能守住10元樓上尚算安全。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)