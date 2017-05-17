港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，港股昨日窄幅回吐35點後，今早續整固，走勢呈好淡爭持。

恒指高開19點，甫開反覆升39點，見25374點半日高，其後表現反覆，半日收市前跌幅擴大，最多跌90點，見25245點半日低。恒指中午收報25268點，跌67點或0.3%，大市成交額392.42億元。

國企指數報10370點，跌63點或0.6%。

A股半日個別發展，滬指跌0.1%；深指升0.18%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.9%；建行(00939)跌0.9%；友邦(01299)跌1%，3股拖低大市。另外，銀娛(00027)回吐2.5%；金沙中國(01928)跌1.2%；奪美利道地王的恒地(00012)跌1.3%。相反，騰訊(00700)今日將公布首季業績，一度逼近上市高位，半日升0.3%；領展(00823)創上市新高，半日升1.7%；港鐵(00066)擬夥拍鐵總競投隆新高鐵，另外今日舉行股東會，股價今早再創新高，半日升1.9%；瑞聲科技(02018)4連跌後，半日回升2.1%；國泰(00293)反彈4%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

科網軟件股：隔晚美國納指再創新高，多隻本港科網股逆市升，IGG(00799)升4.8%；升0.9%；金山軟件(03888)升1.1%；擎天軟件(01297)升2.9%；科通芯城(00400)升0.9%。不過，MSCI明晟最新公布，美圖公司(01357)不會納入中國指數，但未提供原因。美圖半日挫6.3%，成交額3.99億元。

醫藥股：表現兩極，三生製藥(01530)創52周高，半日升3.1%；石四藥(02005)升1%；四環(00460)升0.8%；麗珠醫藥(01513)升2.9%；康臣葯業(01681)升4.1%。相反，金斯瑞生物科技(01548)市前錄大手成交，半日挫7%，成交額2億元。復星醫藥(02196)折讓7%配售H股集資，半日挫6.4%。

「一帶一路」概念股：「一帶一路」國際合作高峰論壇結束後，概念股走勢偏軟，中交建(01800)跌1.8%，為跌幅最大國指成分股；中鐵(00390)跌1.7%；中鐵建(01186)跌1.6%；中車時代(03898)跌1.4%；鐵建裝備(01786)跌1.1%。建材股方面，安徽海螺(00914)跌0.4%；金隅(02009)回吐1.8%；中建材(03323)跌1.8%；潤泥(01313)跌1.8%。

焦點股份

人保(01339)：集團擬申請發行A股上市，美銀美林最新維持「沽售」評級和目標價3.12元不變。股價曾升3.7%，半日升2.8%，為表現最好國指成分股。財險(02328)半日跌0.6%。

偉易達(VTech)(00303)：今早創超過兩年半新高，半日升5.1%。集團截至3月底止全年股東應佔溢利1.79億美元，按年下跌1.32%，末期股息每股派53美仙。大和資本把目標價由100元上調至123元，維持「跑贏大市」評級

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