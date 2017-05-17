即巿股評 港股直擊

噚日大市基本上用咗開頭嗰一個鐘嘅時間跌一跌之後，尾市又慢慢上行，但重點係噚日都叫做跌市收工；至於今日港股朝早都仲見到啲升勢嘅，不過依家9點52分，開市半個鐘都唔夠，恒指5分鐘圖見下行路線圖出晒嚟咁滯，轉台睇日線圖，恒指終於有少少「圓頂」樣走咗出嚟。但點數上，恒指由噚日高位25413點回到落依家9點55分嘅25335點，其實下行數點都無100點。

若然一心諗住個市向下行嘅話，可能你會由依家呢一刻你會喺恒指日線圖上模擬緊個市真係出現「圓頂」下行，無咁狼死嘅可能以10天線(24995點)做目標，然後畫一條虛線(聲效：「嘟嘟嘟嘟嘟」)咁向下畫到落條10天線度(我細個時老媽幫我畫虛線係有聲效「嘟嘟嘟嘟嘟」，但我唔知點解)，畫出嚟個樣就好似幅圖嘅左邊咁。

狼死嘅就可能搵條50天線(24320點)做靶，又係「嘟嘟嘟嘟嘟」咁畫條虛線到50天線度，即係好似幅圖嘅右邊。望真啲向行到50天線個幅虛擬圖，似唔似「頭肩頂」啲左肩同頭呀？

話分兩頭，虛線只係按照個人心態(都因應你買上定落)而畫出嚟；個市係咪真係咁行呢，你同我都唔知，不過講咗幾日嘅係，日線圖見恒指啲技術分析都踩晒入超買範圍，如果唔按鐘擺理論向另一個方向擺嘅話，唔通14RSI真係會見100.01咩，係咪。

但都係嗰句，呢啲又係疑似摸頂博掉頭嘅遊戲，若然閣下係想安全地參與嘅話，一係你就搵隻到期日長啲嘅Put，免得輸時間值，好似呢隻恒指Put(15129)，到期日係今年9月28日，有四個幾月先到期(通常隻輪得返三個月命我哋先會視佢為短期輪，斷估你都唔會揸佢一個月啦)，行使價24700點，2.36%價外。另一個方法你就揀隻老連咁遠嘅熊證，仲要閃避晒所有重貨區，就好似恒指熊(66468 )，收回價26000點，不過證價就貴啲啲，成毫幾子架。

另外，今日騰訊(00700)公布今年首季業績，雖然依家(10點25分)騰訊現價260.6蚊，比起噚日收市價258.8蚊都仲叫做升緊，不過14RSI上到78，即係話由依家再向上call嘅贏面得返12[(100-78) x100%]=12，咁向下put嘅話贏面又有幾高呀？係囉，咪就係[(78-0)X100%]=78%，噚日揀嘅騰訊Put(15353)，行使價240.68元，約7%價外；市場上最貼價嘅騰訊Put(15699)，行使價246蚊，5.3%價外，噚日先上市架咋。

最後想講嘅係，今日呢個圖，我要特別鳴謝我公司可愛嘅designer Priscilla Pong，唔係公器私用嘅話，今日大家都唔會有一個咁清晰嘅圖出現，稍後我會請佢飲利賓納同食山楂餅架啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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