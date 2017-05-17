即巿股評 港股直擊

恒指昨日以陰燭近「吊頸」收市，終止5連陽走勢，收報25335點，跌35點，指數返回保歷加通道之內，料短期恒指在升至25500水平前有阻力。

恒基地產(00012)以232.8億元投得香港中環美利道地皮，每方呎樓面地價50064元，高於市場預期約5%，創香港商業地皮樓面呎價新高，更高於中環中心頂層成交建築呎價4.06萬元的紀錄。參考中環區近期的商廈成交，每方呎作價叫價約4萬元，意味這次成交價較二手價高出約20%至25%。相對這將對在金鐘及中環擁有物業的企業，如長實地產(01113)、太古地產(01972)、冠君產業信託(02778)等，都有望受惠。

不過值得注意的是，美國聯儲局在6月中很有機會加息，由於近期港滙轉弱，估計如美國今次加息，香港有機會跟隨，對地產發展股有一定負面影響。中期而言，無論地產發展股及收租股均受商業周期影響，投資者要注意風險。

中國人民銀行與香港金管局宣布同意開展「債券通」，將先行開通「北向通」，並且無投資額度限制，正式啟動時間將另行公告。香港金管局表示，通過 「債券通」可投資的債券包括所有可在中國銀行間債券市場交易的債券，「債券通」的合格投資者包括海外央行、中長期機構投資者、主權財富基金。

美國4月份工業產值環比增長1%，創逾三年來最大增幅。不過，美國總統特朗普的「洩密門」繼續發酵，拖累美元連續第五天下跌。特朗普表示，他擁有「絕對權力」與俄羅斯官員分享有關恐怖分子的訊息，但眾議院民主黨領袖認為這說法十分荒謬。美股三大指數個別發展，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR上升，料恒指走勢反覆，在25300水平爭持，只要不失守24600點，筆者對後市仍看好，上望26000點水平。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。