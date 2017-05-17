港股直擊 即巿股評

港股昨日中斷六連升走勢，不過回吐幅度有限，今日市場聚焦騰訊(00700)首季業績公布，其股價表現將左右大市。

隔晚美股窄幅個別發展，科技股提振納指收市再創新高。道指微跌2點，報20979點；納指升20點或0.33%，報6169點；標普微跌報2400點。市場仍然關注政府推行稅收改革的能力。另外媒體報道，美國總統特朗普向俄羅斯外交部長透露了高度機密資訊，洩露了一項有關於針對伊斯蘭國(IS)的行動計劃，消息拖累美元滙價下滑，外圍金價則連續第五天造好。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)股價已連升10日，本周四除息，隔晚ADR折合港元計收報69.17元，較本港上日收市升0.17元。中移動(00941)ADR收報85.98元，升0.13元。國壽(02628)ADR收報24.88元，跌2仙。「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.38元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.34元，無升跌；中海油(00883)ADR收報9.2元，跌3仙。

ADR港股比例指數報25453，較周二恒指收市升116點。恒指昨日收報25335點，跌35點或0.1%，結束六連升累漲近九百點之走勢。短期阻力參考昨日高位25413點，重要阻力仍然是2015年7月21日的25634點，支持位參考10天線(估計今日約25000點附近)。

中國人民銀行與香港金管局宣布同意開展「債券通」，將先行開通「北向通」，並且無投資額度限制，正式啟動時間將另行公告。港交所(00388)表示，「債券通」是擴大內地債券市場對外開放的又一重大突破，將進一步鞏固與提升香港國際金融中心地位。摩根大通最近將港交所評級上調至「增持」，目標價上調至220元。

焦點板塊

地產股；中環美利道商業地，由恒地(00012)以232.8億元投得，每呎地價超過5萬元，地價及樓面呎價均創政府賣地史上新高紀錄。另外，內房發展商合景泰富(01813)及龍湖地產(00960)以72.3億元投得啟德住宅地，每呎地價12563元，符合市場預期，且較海航系區內4幅地皮之地價略低。留意今日地產股表現及券商最新看法。

焦點股份

騰訊(00700)：今日公布首季業績，市場預計騰訊首季收入按年增長44%至461.5億元（人民幣.下同）；非通用會計準則(non-GAAP)淨收入為134.9億元，相當於每股1.46元，盈利增長主要受惠旗艦手遊《王者榮耀》、雲業務及商業支付交易所帶動，另外公司早前收購芬蘭手遊巨頭Supercell之派息亦輕微帶動盈利。騰訊昨日開市創出261.6元之上市新高，收市跌0.1%報258.8元。

膳源控股(01632)：股價周一急升近兩成一後，昨日再升4.7%，公司昨晚公布，得悉有若干報章報道有關集團透過於中國、日本及台灣的特許經營擴張其業務。該公司澄清，目前並無就把握任何該等機會作出決定。現階段並不能知悉有關過程是否將會令該公司與任何人士訂立特許經營協議。