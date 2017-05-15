重要通告 港股直擊

紅星美凱龍(01528)公布，高和紅星天津家居商場私募股權基金間接全資附屬公司煙台紅星，與該公司全資附屬公司紅星商管，訂立換股協議，煙台紅星將出售鄭州雋鎧100%股權予紅星商管，代價26.5億元人民幣。

代價將由紅星商管通過出售其於項目公司的100%股權，連同現金付款支付。項目公司分別為紅橋家居商場及河西家居商場之法定擁有人，鄭州雋鎧主要從事企業管理諮詢及企業營銷規劃業務。

該公司表示，此交易乃為促進REITS計劃及將盤活其資產，增加現金流，擴大融資渠道及助力集團輕資產業務發展。