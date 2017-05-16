即巿股評 港股直擊

市場最近忽然關注細股，先有中金大字標題的66隻「老千股」報告，再來昨日David Webb50隻不應投資的港股。

中金報告列出6個大條件，篩選出風險股，不過與其說條件，不如說是特徵。但單用這些特徵容易落入邏輯陷阱，即：「母親是女性，但女性不一定是母親」，結果相對粗疏。

較吸引眼球的當然是老路縱橫的「股壇長毛」David Webb，其報告雖然只得4頁紙，但一張Enigma Network的展示圖(Enigma是甚麼，看過電影《解碼遊戲》The Imitation Game的朋友不會陌生)，勝過千言萬語。其中多隻先後在本欄出現過，包括時間由你(01327)和今日跌幅最大港股米蘭站(01150)。

圖中50隻互相持股的高關聯股份一目了然，但當中只有個別在中金66隻「老千股」名單中出現，這已反映出中金方法的缺點。

市場喜歡用「莊」去形容一系相關股份，今次David Webb把整枝莊的脈絡起出來。當中除了勇氣，報告背後的功夫更值得肯定。由於當中不少互相持股的比例少於5%，監管上不需要披露，代表David Webb(或其團隊)由眾多公告、年報中，梳理出相關交易資訊。以本欄為例，一周兩篇文章，每次整理一隻股份的資料，David Webb報告的50隻股份資訊量拍得上本欄超過半年的文章。

或者投資者會認為細股影響力細，不過David Webb 50股中，今日佔跌幅榜前20名中超過四分一，當中涉及的成交和損手的投資者數目就一點不細。

市場充斥劣質細股，香港又豈此一個「莊」，監管一日不收緊，即使今次引起一輪關注，明天遊戲又再繼續，投資者最緊要帶眼識股。

陳鎮強

信報投資研究部

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