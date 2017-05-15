重要通告 港股直擊

新特能源(01799)公布，旗下附屬特變電工新疆新能源與江蘇省揚州市寶應縣人民政府簽署了《戰略合作協議》，附屬公司將會在寶應經濟開發區內和江蘇省內企業共同出資註冊成立合資公司。

合資公司註冊資本金2億元(人民幣‧下同)，經營業務主要涉及新能源裝備製造及風光電站投資開發，計劃3年達到產值10億元，稅負不低於4%。

為加快項目實施，寶應縣人民政府將大力協助附屬公司獲取資源批覆等支持性文件及推動項目建設實施。

該集團稱，簽署戰略合作協議有利於擴大競爭力及市場佔有率，保障長遠可持續發展。