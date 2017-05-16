港股直擊 即巿股評

港股6連升、累飆895點後，今日再創近22個月新高，不過沽壓其後湧現，強勢股騰訊(00700)再破頂後亦要倒跌收市。不過多個板塊逆市造好。

恒指高開41點，報25413點，再創2015年7月23日以來新高，其後反覆向下，跌幅擴大至超過100點，上午最多跌143點，見25228點全日低，中午跌63點，全日波幅午前成形。午後港股走勢跟隨A股走高而好轉，恒指一度僅跌8點。恒指收報25335點，跌35點或0.1%，六連升告終。大市今日逾750隻股份上升，下跌股逾600隻。

全日成交額780.43億元，較上日減少約32.26億元。

國企指數收報10433點，跌16點或0.2%。

恒指即月期貨收市升44點或0.17%，報25301點，低水35點。

A股高收，滬指升0.74%；深成指急升2.04%。兩市成交額約4607億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升5點，報20935。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早見261.6元創上市新高後反覆，收市跌0.1%，集團明天將公布首季業績，高盛上調目標價至290元；中石化(00386)跌1.4%；新地(00016)跌0.7%；九倉(00004)跌0.9%。相反，滙控(00005)升0.2%，連升10日；中信股份(00267)升4%，為升幅最大藍籌；中移動(00941)升0.4%；神華(01088)獲瑞信上調評級和目標價，收市升0.5%。另外，長實地產(01113)、長和(00001)和友邦(01299)今日除息，對指數有拖低影響，股價分升0.8%、升0.05%和升0.2%。

焦點板塊

中資金融股：多股回吐，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.2%；國壽(02628)跌0.2%；太平(00966)跌1.2%；太保(02601)跌0.7%。另外，摩通把郵儲銀行(01658)評級由「跑贏大市」下調至「中性」，目標價上調至5.4元，股價挫5.8%，為跌幅最大國指成分股。信行(00998)亦遭摩通下調評級至「跑輸大市」，目標價降至4.6元，股價跌1.2%。相反，平保(02318)升0.2%；中行(03988)升0.5%。

「一帶一路」概念股：「一帶一路」國際合作高峰論壇結束。本港相關概念股向下，中鐵(00390)跌0.5%；中交建(01800)跌0.4%；中車(01766)跌0.9%；中鐵建(01186)跌2%；中國建築(03311)跌0.4%。建材股亦回吐，安徽海螺(00914)跌0.4%；中建材(03323)遭摩通下調評級至「跑輸大市」，目標價降至3.5元，收市挫5.2%。相反，金隅(02009)升3.1%，其A股急升8.6%。

濠賭股：野村料澳門5月賭收按年增14%至17%；花旗則維持5月賭收按年增長兩成至220億澳門元的預測。濠賭股今早逆市靠穩。新濠國際(00200)創近兩年半高，收市升3.7%。另外，銀娛(00027)升1%；美高梅中國(02282)升1.1%；永利澳門(01128)升3.1%；澳博(00880)升0.6%。不過，金沙中國(01928)跌0.6%。

中資電力股：獲資金追捧，當中大唐發電(00991)獲瑞信把評級由「跑輸大市」直接上調至「跑贏大市」，目標價由1.7元大升至3.4元，股價創一年半新高，收市升8.3%。另外，華潤電力(00836)升3.5%；華電(01071)升5.7%；華能(00902)升2.4%；中國電力(02380)升1%；風電股龍源電力(00916)升1.3%。

手機零件股：多股逆市造好。富智康(02038)首季扭虧，收市升6.9%；比亞迪電子(00285)創超過9年新高，收市升4.6%；通達集團(00698)升2.2%；信利(00732)升半成；中興通訊(00763)升4.3%；舜宇(02382)獲花旗續看好，收市升1.4%。不過，瑞聲科技(02018)再跌2.3%，為表現最差藍籌，連跌第四日。

焦點股份

MSCI換馬股：MSCI明晟公布季度成分股檢討，相關股今早個別發展。遭剔出MSCI香港指數成分股的國泰航空(00293)創今年以來新低，收市跌1.9%。獲納入MSCI中國指數的美圖公司(01357)升4%；敏實集團(00425)跌1.8%。遭剔出的恒騰網絡(00136)挫5.1%。獲加入MSCI香港小型股指數的中國金洋(01282)升8.5%；大快活(00052)升3.9%；天順證券集團(01141)升一成；日成控股(03708)跌3.5%。

獨立股評人David Webb昨日發文直指50隻港股相互持股，關係錯綜複雜，提醒投資者不要購入。多隻相關股下挫：米蘭站(01150)尾段插水，收市挫22.7%；寰宇國際金融(01046)挫13.4%；新銳醫藥(06108)挫12.3%；美捷滙(01389)挫13%；久融控股(02358)挫12.8%；修身堂(08200)跌6.3%；首都創投(02324)跌7.3%；合一投資(00913)跌8%；銳康藥業(08037)跌6%；第一信用金融(08215)跌8.3%。

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