即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數上升，港股夜期升逾百點，今朝港股梗係高開，只係噚日嗰一段升勢已經水尾feel，話晒之前已連升6日，恒指累計進賬895點，市底再強都要抖抖。

恒指今早高開41點，見咗25413點高位，即反覆向下曾跌143點至25228點半日低位，不過市底確係強，半場跌幅收窄至63點，報收25308點。國指則跌61點，半場報收10389點，未能穩守10400水平之上。

一帶一路國際高峰論壇結束，未見有特別利好消息，一帶一路概念股炒得好短癮，上星期偷步落鑊之後，見呢兩日論壇無特別，噚日已高開低走，今日再跌，缸邊友雞飛狗走。噚日都大字標題，講明一帶一路股有糊要即食，閣下醒目今日都唔會仲有貨啦。

重磅股騰訊(00700)又創261.6元新高，對於騰訊創新高都有啲麻目，再有大行調高其目標價，高盛將目標價由248元調高至290元。不過呢兩日騰訊開始見疲態，連日都係創完新高升幅收窄，要睇明日份季度成績表，能否支持股價更上一層樓。

今日輪到大笨象(00005)接力，已經連升10日，今次股價有望挑戰70元。其他內銀股噚日仲係威係勢，誰知今日又走樣，全線回吐，當中郵儲銀行(01658)更顯著下跌5.8%，係最大跌幅國指成份股。其他內銀股跌0.3至1.2%不等。

之前阿Man推介嘅新濠國際(00200)創兩年半高位18.48元，向住目標20元逼近，半日升3.5%跑贏其他濠賭股，大行預期澳門5月博彩收入按年持續增長，濠賭股全線向上。

MSCI換馬，阿Man愛股之一嘅美圖(01357)同四環(00460)雙雙被納入MSCI中國指數，前者升2.3%，後者則微跌0.5%。而被踢出MSCI香港指數成分股嘅國泰航空(00293)創今年以來新低，半日跌3%，為表現最差藍籌。缸湖已有傳聞國泰甚至有被踢出恒指成份股可能。

除咗坐穩隻新濠國際之外，今日不妨望望比亞迪電子(00285)，仍處於上升軌，股價再創今年高位，現價已升破多年高位，短期有機會破上升新高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)