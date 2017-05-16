港股直擊 即巿股評

港股6連升、累飆895點後，今早再創近22個月新高，其後沽壓湧現，中資金融和「一帶一路」概念股回落，騰訊(00700)再破頂後亦見反覆。

恒指高開41點，報25413點，再創2015年7月23日以來新高，其後反覆向下，跌幅擴大至超過100點，上午最多跌143點，見25228點半日低，尾段稍為回升。恒指中午收報25308點，跌63點或0.3%，大市成交額413.2億元。

國企指數報10389點，跌61點或0.6%。

A股半日個別發展，滬指跌0.34%；深指升0.29%。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)見261.6元創上市新高後反覆，半日無起跌，集團明天將公布首季業績。滙控(00005)升0.1%，暫錄10連升；中信股份(00267)升3.3%，為升幅最大藍籌；中移動(00941)升0.6%；神華(01088)獲瑞信上調評級和目標價，半日升1.1%。相反，新地(00016)跌0.7%；中銀香港(02388)跌0.6%；九倉(00004)跌0.9%。長實地產(01113)、長和(00001)和友邦(01299)今日除息，對指數有拖低影響，股價半日分升0.4%、跌0.1%和升0.6%。

焦點板塊

中資金融股：全線回吐，建行(00939)跌1.2%；工行(01398)跌0.6%；平保(02318)跌0.4%；國壽(02628)跌0.8%；中行(03988)跌0.3%，5隻藍籌拖低大市。另外，郵儲銀行(01658)沽壓明顯，曾挫6.2%，半日挫5.8成，為跌幅最大國指成分股。

一帶一路概念股：「一帶一路」國際合作高峰論壇結束。本港概念股跑輸，中鐵(00390)跌1.2%；中交建(01800)跌1.3%；中車(01766)跌2%；中鐵建(01186)跌1.8%；中國建築(03311)跌1%。建材股亦回吐，安徽海螺(00914)升1.2%；中建材(03323)挫5.6%。

濠賭股：野村料澳門5月賭收按年增14%至17%；花旗則維持5月賭收按年增長兩成，至220億澳門元的預測。濠賭股今早逆市靠穩。新濠國際(00200)創近兩年半高，半日升3.5%。另外，銀娛(00027)升2%；金沙中國(01928)升0.1%；美高梅中國(02282)升0.8%；永利澳門(01128)升2.7%。

焦點股份

Msci換馬股：MSCI明晟公布季度成分股檢討，相關股今早個別發展。遭剔出MSCI香港指數成分股的國泰航空(00293)創今年以來新低，半日跌3%，為表現最差藍籌。獲納入MSCI中國指數的美圖公司(01357)升1.9%；敏實集團(00425)跌0.8%。遭剔出的恒騰網絡(00136)挫4.4%。獲加入MSCI香港小型股指數的中國金洋(01282)升8.5%；大快活集團(00052)升4%；天順證券集團(01141)升一成；日成控股(03708)跌2.9%。

David Webb昨日發文直指50隻港股相互持股，關係錯綜複雜，提醒投資者不要購入。多隻相關股今早向下，跌幅較大的有：寰宇國際金融(01046)挫11%；新銳醫藥(06108)挫10.8%；美捷滙(01389)挫10.4%；米蘭站(01150)挫10.6%；修身堂(08200)跌6.3%；首都創投(02324)跌6.8%；合一投資(00913)跌8.9%；銳康藥業(08037)挫7%。

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