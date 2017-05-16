港股直擊 即巿股評

彭博引述知情人士透露，內地政府計劃對城市燃氣分銷商設定6%的資產回報率上限，多隻燃氣股周一急跌，有券商發表報告評估潛在影響。

大和資本發表報告，相信有關上限不包括居民接駁費，該行將華潤燃氣(01193)評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價由原先的30.5元，降低兩成三至23.2元。大和指，潤燃是純城市燃氣營運商，公司缺乏完善計劃去維持液化天然氣合約，相信公司最受政策一旦執行所影響，將2018及2019年每股盈利預測分別調低6%及11.4%。

大和又將新奧能源(02688)目標價由53元調低一成至47.73元，認為公司可以透過液化天然氣業務，對沖盈利下跌之風險，維持「買入」評級。大和亦指出，由於新奧早前訂立了股票掉期交易，相信公司會在35元之初始價格水平開始收集股份。

滙豐證券認為，發改委收緊燃氣公司回報，條款尚未最後落實，預期燃氣營運商會與政府商討，尋求更好的條款，不過相信市場負面氣氛可能持續。

滙證表示較看好新奧能源，因為公司在偏遠城市有較大發展，政府亦支持其市場滲透，維持「買入」評級，目標價47元；潤燃及北京控股(00392)之評級則為「持有」，目標價25元及42元不變。

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