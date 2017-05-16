訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:34 港股直擊 即巿股評

大和降華潤燃氣評級 較看好新奧

放大圖片

彭博引述知情人士透露，內地政府計劃對城市燃氣分銷商設定6%的資產回報率上限，多隻燃氣股周一急跌，有券商發表報告評估潛在影響。

大和資本發表報告，相信有關上限不包括居民接駁費，該行將華潤燃氣(01193)評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價由原先的30.5元，降低兩成三至23.2元。大和指，潤燃是純城市燃氣營運商，公司缺乏完善計劃去維持液化天然氣合約，相信公司最受政策一旦執行所影響，將2018及2019年每股盈利預測分別調低6%及11.4%。

大和又將新奧能源(02688)目標價由53元調低一成至47.73元，認為公司可以透過液化天然氣業務，對沖盈利下跌之風險，維持「買入」評級。大和亦指出，由於新奧早前訂立了股票掉期交易，相信公司會在35元之初始價格水平開始收集股份。

滙豐證券認為，發改委收緊燃氣公司回報，條款尚未最後落實，預期燃氣營運商會與政府商討，尋求更好的條款，不過相信市場負面氣氛可能持續。

滙證表示較看好新奧能源，因為公司在偏遠城市有較大發展，政府亦支持其市場滲透，維持「買入」評級，目標價47元；潤燃及北京控股(00392)之評級則為「持有」，目標價25元及42元不變。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。