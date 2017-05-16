即巿股評 港股直擊

噚日恒指又係愈升愈有，手執熊證嘅見個市連升6日都應該有一種「唉」或者「算數吧啦」嘅心態，氣餒度愈嚟愈高；更恨噚日個市係難以搵到一個位置去放走啲熊仔或Put，若然噚日頂唔順將隻熊仔/Put有理無理掉走佢，無眼屎乾淨盲嘅話，咁今日就真係要做「盲俠」，事關恒指今朝早高開完之後，喺5分鐘圖上見到五粒清晰可見嘅陰燭向下行緊，然後就會心諗：早知今朝先放啦。當然，如果噚日肯捱價嘅話，喺依家9點53分時睇到恒指見紅仲要跌多過100點嘅話，一係你就對住個電腦「yes！」一吓；一係你就打比你媽媽，大大聲同佢講：「媽，我等到啦！」；如果你唔使將你嘅收入「上繳中央」嘅話，咁你都可以同你太太分享吓嘅。

同學個whatsapp group話今日跌市係因為噚晚David Webb出咗個「港股黑名單」，啲人雞飛狗走喎。我有睇嗰條新聞，亦都有睇過嗰50隻被列入「港股黑名單」嘅股份，坦白講無一隻係大嘢，又豈能喺騰訊(00700)仲升緊嘅時候一手推冧個市呢。圖表派一啲嘅講法就只有一個：嚴重超買後出現嘅鐘擺。

其實博超買掉頭倒跌入熊/Put呢個策略喺《輪贏證家》唔係第一日講，相信喺其他專欄/專家口中都唔會今日先開始講，但點解偏偏要揀今日先嚟跌呢？我唔識查通勝，唔知今日係唔係「宜跌市；忌入牛」，但都係嗰句：圖表派就從圖表入手。

敏感度同用於短線嘅SlowSTC(14,3)由4月27日開始，%K線同%D線齊齊踏入超買範圍，但同一時間反映中線市況嘅MACD「雙牛」先至剛剛起步，而14天RSI講緊有63；直至噚日，SlowSTC(14,3)仍然都係keep住喺超買，不過MACD嘅「雙牛」就升得愈嚟愈高，最重要嘅喺14天RSI終於見到7字頭。返轉頭望近半年恒指14天RSI都比較少見7字頭，其實一見就距離個頂不遠已。(圖中粉紅色位置)

今年2月13日到2月20日，恒指14天RSI喺呢段時間都見7字頭，但由21日回落到得67開始，此後大市下行，至3月10日低位見23438點，如果由20日收市價24146點計，大市下行嘅幅度係2.9%。同年，3月20日恒指14天RSI見70，翌日(3月21日)再上見71，第三個交易日(3月22日)14天RSI開始回落見61，之後大市都係一直下行，至4月19日低位23723點，用3月21日收市價24593點計，回落幅度為3.5%。(圖中啡色位置)

到噚日，恒指14天RSI見72，依家10點32分，14天RSI暫時見67；咁係咪就等於入熊值博率高？可能係，因為今日恒指出現久違了嘅下跌，手執熊證一段時間嘅都會趁機放走隻熊仔，之後嘅部署(反手入牛還是再追第二隻熊)就變成另一回事；但同一時間，正如早幾日都有講過個市愈升愈有嘅時候就會愈來愈引得多買貼價牛嘅人，今日見恒指街貨圖，喺24600至24699點呢度已經有726張期指嘅牛證貨量喺度，再落多100點，即係24500至24599點呢度，有841張添。雖然仲未過千，但比之前兩三日連影都無已經有進步架啦。

嫌呢期大市難玩或者覺得牛證貨量未夠重嘅話，聽日騰訊公布今年首季業績，呢隻企鵝都係近期超買再超買嘅一份子，會唔會隨業績見光死後回落？騰訊Put(15353)，行使價240.68元，約6%價外，貪8倍槓桿咋。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]