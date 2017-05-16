港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數集體上升，納指及標普500指數再創新高。港股連升六日後，今早開市後一度倒跌過百點。

恒指高開41點，報25413，再刷新近22個月高位，升幅隨即收窄，恒指更一度倒跌107點，低見25263。截至9時58分，恒指跌81點，報25290。

國企指數報10391，跌59點。

「一帶一路」國際合作高峰論壇結束，內地股市今早向下，上證指數現報3067，跌22點或0.73%。

騰訊(00700)高開1%，報261.6元，再創上市新高，最新僅升0.2%，報259.6元。集團將於明日公布首季業績，高盛最新將騰訊目標價上調至290元。

滙控(00005)連升9日，今早再升，高見69.1元，之後回吐，最新跌0.3%，報68.65元。根據紐約法院文件顯示，滙控與債券持有人就集團操縱倫敦銀行同業拆息(LIBOR)一事達成和解協議。

內銀股回落，建行(00939)跌0.9%，報6.42元；國壽(02628)首四個月原保費收入升兩成，股價最新則跌1.2%，報24.65元。

MSCI今早公布半年度指數檢討結果，其中國泰(00293)遭剔出MSCI香港指數成分股，股價現跌3.3%。

美圖公司(01357)獲納入MSCI中國指數，最新升1.7%，報10.54元。