即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅172點，並以近全日高位收市。恒指收報25371點，升215點或0.86%，成交金額 812.69億。國指收報10450點，升167點或1.63%；上證收報3090點，升6點或0.22%；港股走勢優於A股，當中又以國指較佳。

恒指呈5連陽走勢，最高升至25385點，創2015年7月24日以來高位，而且成交增加，市況有轉強跡象。不過，大市上升股份758隻，下跌762隻，表現未如指數般強。

MSCI在半年度指數審核中，向其中國A股指數新增廣汽集團(601238 CH) 等39隻成份股，並剔除東方通信 (600776 CH)等22隻成份股。料消息對A股有提振作用。

MSCI香港指數剔出國泰航空(00293)，沒有加入任何股份。MSCI中國指數加入美圖(01357)、四環醫藥(00460) 及恒騰網絡(00136)等，並剔出輝山乳業(6863)以及中國外運(00598) 等三隻股份，她們全數會改入MSCI中國小型指數。

MSCI香港小型股指數會納入大快活 (00052)等八隻股份，剔出九龍建業 (00034)和前海健康(00911)。MSCI中國小型股指數加入中糧肉食(01610)、周黑鴨(01458)等22隻股份，剔出中州證券(01375)、新世界百貨(00825)等27隻股份。

中國4月末央行口徑外匯佔款環比下降420億元至21.6萬億元人民幣，降幅繼續收窄。中國3月份增持美國政府債券279億美元，至1.09萬億美元，增持規模為兩年來最大。昨晚美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，上望25500水平。

個股介紹：

中國平安(02318) 的主要業務為從事人壽保險、財產保險、銀行業務及其他金融服務。

集團今年首4個月控股子公司原保險合同保費收入達2545.1億元人民幣，按年升34.8%。期內壽險業務原保險合同保費收入達1846億元人民幣，按年升40%。中國平安財產保險股份有限公司的原保險合同保費收入為699.2億元人民幣，按年升22.6%。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率11.2倍，周息率1.72%。股份上日收報46.8元，上望55元，止損設於44元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。