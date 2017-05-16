港股直擊 即巿股評

港股連升六日，技術上出現超買，在外圍股市造好下，恒指早段或可上試25500點水平，惟留意短期有回吐壓力。

隔晚美股三大指數集體上升，納指標普齊創新高。道指收升85點0.41%，報20981點；納指漲0.46%，報6149點；標普500漲0.48%，報2402點。能源與銀行板塊領漲。俄羅斯與沙地能源部長建議將減產協議延期至2018年3月，推動油價收高。紐約期油升2.1%，報每桶48.85美元，創4月28日以來收市高位。

「WannaCry」勒索病毒攻擊活動進一步蔓延，網路安全和殺毒軟體公司股價普遍急升。

摩根士丹利策略師Mike Wilson表示，由於之前很大程度上都被忽略了全球經濟復蘇，標普500指數有望在未來十二個月之內漲至2700點。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.89元，較本港上日收市升4仙；中移動(00941)近月走勢落後大市，隔晚ADR造好，收報85.93元, 升0.38元。國壽(02628)ADR收報25.03元，升8仙。油價向好，「三桶油」靠穩，中石化(00386)ADR收報6.46元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.35元，升3仙；中海油(00883)ADR收報9元，無升跌。

ADR港股比例指數25475，較周二恒指收市升103點或0.4%。恒指昨日午後尾段曾升229點，高見25385點，創近22個月來新高，收報25371點，升215點或0.9%，連升6日累飆895點或3.6%。不過升市質素仍平平，股價高於50天線的中線市寬略回升至38.0%，惟仍未擺脫40之支持區頂部。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至72.7，進入技術超買區，短期阻力參考2015年7月21日高位25634點，支持參考10天線約24900點附近。

焦點股份

滙控：股價連升九日，集團最新公布發行永久後償或有可轉換證券，所得款項淨額預期為29.7億美元；轉換價初步定為 3.4799 美元，若相關證券被悉數轉換，該等轉換股份將佔擴大後股本約4.06%。滙控技術上已嚴重超買，股份將本周四除淨，留意今日股價表現。

MSCI今早公布半年度指數檢討結果，其中在MSCI中國指數加入美圖公司(01357)、敏實(00425)、四環醫藥(00460)等5隻成份股，剔出輝山乳業(06863)、恒騰網絡(00136)及中國外運(00598)。至於國泰航空(00293)則被剔出MSCI香港指數。

百麗國際(01880)：公布截至2月底止全年股東應佔盈利24.03億元(人民幣‧下同)，按年下跌18.1%，派末期息6分；期內毛利率由56.3%，降至54.3%。

偉易達(00303)：今日公布截至3月底止全年業績，股價近日表現突出，昨日見兩年高位，收升7.9%。

長和(00001)、旺旺(00151)今日除息。

富智康(02038)：公布首季溢利2266.3萬美元，去年同期則錄得虧損384.8萬美元。期內總收入19.02億美元，按年增長75.7%。

獨立股評人David Webb昨列出50隻有交叉持股且關係複雜股份，直指相關公司無意為股東創造利益，當中有三隻股份市值超過百億，包括聯旺集團(08217)、中國集成控股(01027)及泰錦控股(08321)，另外創業股份佔21隻，留意相關股份股價表現。