即巿股評 港股直擊

上星期，市場普遍（包括筆者）認為期指應該會進入調整；相反，卻在毫無先兆的情況下出現了向上突破，果真令人大跌眼鏡。期指於上周二收市價已成功升穿24700點關口，突破雙頂的阻力，及後更一下子升穿25000點的心理關口；直至昨天，期指仍能守於25000點以上，收報25280點。很多人會問，那究竟是甚麼原因能帶動期指突然間向上出現突破呢？一時間，市面上出現了很多不同的解釋，而當中最多人相信的便是因國家隊為幫助營造香港回歸20周年的良好氣氛而入市港股所致。雖然消息未經證實，唯已為市場的氣氛帶來一陣鼓舞。在這，筆者並不是想與各位討論這個消息真偽與否，反而認為各位應多聚焦於市場對這消息反應在未來能否持續，而當中大市的成交量或可見其端倪。如果未來市場能對這消息的反應愈趨熾熱的話，成交量應會再上一層樓，或可再見千億成交，那到時相信期指在7月1日前後可能會出現一輪急速的新升浪；否則，大市之後可能會變回橫行或上落市的格局，需要等待另一個催化劑的出現，才能正式開展一輪升浪。

技術分析分面，期指於上周除了突破24700點左右的雙頂阻力，其實同時成功突破了由15年4月27日的高位28621點跌至16年2月12日的低位18217點的反彈黃金比率0.618之所在（24670點左右），正因如此，筆者相信今年內期指能突破2015年高位28621點的機會大大增加，亦可以說只是時間上的問題而已，而這亦是筆者之前一直強調期指於本年的目標。另外，期指上周已成功收復了十天移動平均線，暫時處於各條主要的移動平均線之上，且差距亦正在不斷擴闊中，反映市況向好；再加上，MACD圖中的牛差距正在擴闊和在DMI圖中，DMI+線和DM-線的差距亦正在擴闊，ADX線亦自底位開展了新的上升勢頭，皆反映新一輪上升的勢頭已經開展，動力亦正在加強中。暫時期指下一個初步阻力在於2015年7月反彈之高位，大概25600點；初步支持位則上調至之前的雙頂阻力，大概24700點左右。

策略方面，因期指已向上出現突破，上升的勢頭明顯，因此於這段時間不會建議投資者以Long Put作為部署。如之前有倉在手的話，所有Long Put倉應於期指升穿24700點時已平掉，而Long Call倉則可續持有以擴大利潤。如未有倉在手的，因本輪升市急速，現階段開倉高追可能已經較遲，因風險偏高及值博率不足，所以本期建議投資者應靜待大市出現回調時才再作部署，如未來期指收市價回調至25000點左右水平，可嘗試開倉做5月Long Call25400點，期權金成本為大概30-40點，初步目標為25400點，而若收市跌穿24700點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。