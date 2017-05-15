重要通告 港股直擊

滙豐控股(00005)宣布，擬於本月22日發行30億美元之6厘永久後償或有可轉換證券，可於2027年5月22日及隨後每五年贖回。

滙控預期，發行相關證券所得款項的淨額為29.7億美元。若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價3.4799美元被悉數轉換，相關證券將被轉換為約8.62億股普通股，佔已發行股本約4.23%，及擴大後股本約4.06%。

滙控表示，預期相關證券將於發行日之後30日內納入愛爾蘭股票交易所的「正式牌價表」，及於該交易所的環球交易市場買賣。