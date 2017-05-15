港股直擊 香港財經

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb發表題為「50隻不能持有的港股」的文章，附圖列出50隻港股，指出部份股份屬泡沫，部份曾被證監警告股權過度集中，亦有上榜的股份是由於權益披露不足，他提醒投資者不要購入相關股份。

David Webb指出，該50隻股份相互持股，關係錯綜複雜，投資取向非以股東利益為原則，質疑部份股份或另有意圖。

在文章被點名的50隻港股包括雋泰控股(00630)、首都創投(02324)、國農金融投資(08120)、中國錢包(00802)、中國環保能源(00986)、中綠(00904)、中國投融資(01226)、中國集成控股(01027)、中國國家文化產業(00745)、中國新經濟投資(00080)、中國育兒網絡(08361)、中國置業投資(00736)、中國華仁醫療(00648)、康宏環球(01019)、Dx.com(08086)、匯財金融投資(08018)、第一信用金融(08215)、智易控股(08100)、漢華專業服務(08193)、皓文控股(08019)、香港教育國際(01082)、互娛中國文化(08081)、同仁資源(08186)、家夢控股(08101)、久融控股(02358)、君陽金融(00397)、K W Nelson(08411)。

還包括吉輝控股(08027)、前進控股(01499)、隆成金融(01225)、聯旺(08217)、美捷滙(01389)、米蘭站(01150)、新銳醫藥(06108)、品質國際(00243)、銳康藥業(08037)、修身堂(08200)、財訊傳媒(00205)、成安控股(08352)、新確科技(01063)、中昱科技(08226)、泰錦控股(08321)、泰加保險(06161)、時間由你(01327)、康健國際(03886)、醫思醫療(02138)、合一投資(00913)、寰宇國際金融(01046)、富譽控股(08269)，以及滙隆控股(08021)。