港股直擊 即巿股評

「一帶一路」國際合作高峰論壇今日進行領導人圓桌會議，加上內地上月新增貸款勝預期，中港股市造好。港股上周連升5個交易日、累飆679點後，今日再創近22個月新高。

恒指高開76點，即創近22個月高位，甫開曾升153點，之後升勢回落，升幅一度收窄至57點，見25213點全日低，其後再回勇，上午最多升162點，中午升145點，午後升幅進一步，尾段曾升229點，見25385點，再創2015年7月23日以來新高。恒指收報25371點，升215點或0.9%，連升6日累飆895點或3.6%。大市上升股份數目今日不足800隻，下跌股超過650隻。

全日成交額812.69億元，較上日增加約61.24億元。

國企指數收報10450點，升167點或1.6%。國指亦連升6日，累飆523點或5.3%。

恒指即月期貨收市升194點或0.77%，報25257點，低水115點。

A股高收，滬指升0.22%；深指升0.59%。兩市成交額約3495億元人民幣。另外，國家統計局公布首4個月全國固定資產投資14.43萬億元人民幣，按年增長8.9%，略低於市場預期。而4月工業增加值及零售均遜預期。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升43點，報20891。

藍籌股方面，滙控(00005)升1.1%；騰訊(00700)曾見260.6元創上市新高，收市升0.3%；中銀香港(02388)升2.1%；友邦(01299)升0.5%。電能(00006)和長建(01038)今日除息，收市升0.4%和1.4%；長和(00001)升0.9%；「三桶油」升0.2%至3.2%，中石化(00386)為表現最好藍籌。相反，瑞聲科技(02018)今早發出進一步澄清公告稱，葛咸城研究之報告毫無事實根據，且屬誤導，又獲多家大行上調目標價，惟收市挫4.4%，為跌幅最大藍籌股。

焦點板塊

中資金融股：內地4月份新增貸款勝預期，中資金融股全線見支持，藍籌領漲大市，建行(00939)升1.7%；工行(01398)升1.4%；中行(03988)升2.4%；平保(02318)升1.6%；國壽(02628)升1.6%，5股貢獻大市95點。另外，招行(03968)升2.6%；信行(00998)升1.4%。券商升幅領前，中國銀河(06881)升半成，為升幅最大國指成分股；HTSC(華泰證券)(06886)升3.2%；中信証券(06030)升2.4%；海通證券(06837)升2.7%；廣發証券(01776)升3.4%。

一帶一路概念股：正在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇傳來正面消息，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持。相關概念股初段造好，其後升勢回順，中鐵(00390)升0.9%；中交建(01800)升1.3%；中車(01766)升0.8%；中鐵建(01186)升0.2%；鐵建裝備(01786)升3.4%；中國建築(03311)升1.8%。建材股表現較好，安徽海螺(00914)升3.6%；華潤水泥(01313)升2.6%；中建材(03323)升2.2%；西部水泥(02233)升1.8%；聯塑(02128)升1.3%。

燃氣股：有市場消息指出，內地為降低最終用戶成本，打算對城市地區的天然氣經銷商，實施限制年度資產回報率上限6%。燃氣股全線捱沽，新奧能源(02688)挫12%，成交額9.75億元；華潤燃氣(01193)挫10.9%，成交額4.86億元；中國燃氣(00384)挫8.9%；港華燃氣(01083)挫6%；北京控股(00392)跌2.7%。藍籌煤氣(00003)也逆市跌1.5%。

焦點股份

電視廣播(00511)(TVB)：今早復牌，股價見逾3個月新低，收市跌4.3%。集團公布，對於證監會收購及合併委員會有條件授予其豁免全購，該公司現正考慮該裁決之法律影響。

寶勝國際(03813)：裂口低開12.4%，曾挫19.9%，收市跌16.1%，成交額過億，為表現最差深市「港股通」股份。集團公布，截至3月底止首季盈利1.04億元人民幣，按年跌27.39%。母公司裕元集團(00551)升1.1%，裕元截至3月底止首季盈利1.24億美元，按年增30.59%。

膳源控股(01632)：下午突落鑊，曾見23.65元創上市新高，收市升20.9%，成交額1.25億元。集團主要在本港經營「越棧」餐廳，去年11月29日以招股價2元上市，上市初期熱炒。

Okura(01655)：首掛開報1.38元，最高見1.41元，收報1.28元，較招股價1.2元，高6.7%，成交額2.1億元，未計手續費每手賺400元。

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